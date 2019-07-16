Волинянин переміг на всеукраїнському турнірі з боксу





Про це інформує управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.



Вихованець ДЮСШ 2, студент Луцького педагогічного коледжу Максим Карпюк, у в/к 57 кг виборов золоту медаль на ХХ відкритому всеукраїнському турнір з боксу пам'яті Євгена Кужельного (15-21.11.2021).



Таким чином Максим виконав норматив майстра спорту України.

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