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Волинянин переміг на всеукраїнському турнірі з боксу

Волинянин переміг на всеукраїнському турнірі з боксу
Волинський спортсмен здобув перемогу на всеукраїнському турнірі з боксу, що відбувався у місті Хмельницький.

Про це інформує управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Вихованець ДЮСШ 2, студент Луцького педагогічного коледжу Максим Карпюк, у в/к 57 кг виборов золоту медаль на ХХ відкритому всеукраїнському турнір з боксу пам'яті Євгена Кужельного (15-21.11.2021).

Таким чином Максим виконав норматив майстра спорту України.

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Теги: Волинь, спорт, бокс, перемога, турнір
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