Волинянин переміг на всеукраїнському турнірі з боксу
Сьогодні, 13:57
Волинський спортсмен здобув перемогу на всеукраїнському турнірі з боксу, що відбувався у місті Хмельницький.
Про це інформує управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Вихованець ДЮСШ 2, студент Луцького педагогічного коледжу Максим Карпюк, у в/к 57 кг виборов золоту медаль на ХХ відкритому всеукраїнському турнір з боксу пам'яті Євгена Кужельного (15-21.11.2021).
Таким чином Максим виконав норматив майстра спорту України.
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Про це інформує управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Вихованець ДЮСШ 2, студент Луцького педагогічного коледжу Максим Карпюк, у в/к 57 кг виборов золоту медаль на ХХ відкритому всеукраїнському турнір з боксу пам'яті Євгена Кужельного (15-21.11.2021).
Таким чином Максим виконав норматив майстра спорту України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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