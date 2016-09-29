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На входах до шкіл Луцька встановлять камери з функцією розпізнавання облич

На входах до шкіл Луцька встановлять камери з функцією розпізнавання облич
В рамках програми «Безпечне місто» в місті планують реалізувати проект «Безпечна школа», в рамках якого встановлять камери відеонагляду з функцією розпізнавання облич. Крім того, такими системами відеонагляду планують обладнати садочки і медичні заклади.

Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини.

Про це стало відомо під час засідання постійної комісія міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності.

Зі слів директорки департаменту муніципальної варти Луцької міської ради Юлії Сиротинської, у Луцьку планують розбудову системи інтелектуального відеоспостереження «Безпечне місто» із застосуванням технологій «SMART City».

Зокрема, до кінця першого півріччя 2023 року планується встановити 200 відеокамер у ЗЗСО, ДНЗ, закладах охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади і підключення їх до системи «Безпечне місто Луцьк». На це планують використати 3 мілйьони гривень.

«Будемо брати під відеонагляд всі соціальні об’єкти: лікарні, школи, садочки, де по периметру будуть встановлені камери. Ті камери, які будуть розміщені на вході матимуть функцію розпізнавання обличчя, щоб реалізувати проект «Безпечна школа», – повідомила вона.

Нагадаємо, у Луцьку підготувати Комплексну програму «Безпечне місто Луцьк» на 2022–2024 роки, відповідно до якої продовжуватимуть встановлювати камери відеоспостереження, зокрема біля соціально важливих об’єктів, як-от школи чи дитячі садочки, та на дорогах.

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Теги: Луцьк, школи, камери, спостереження
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