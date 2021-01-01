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З фонтаном та сквериком: показали, яким хочуть зробити волинське селище. ФОТО

З фонтаном та сквериком: показали, яким хочуть зробити волинське селище. ФОТО
У селищі Любешів Волинської області підготували проєкт благоустрою центральної частини населеного пункту.

Фото проєкту оприлюднили на сайті громади.

У травні 2021 року на зустрічі керівництва з представниками Луцького національного технічного університету – деканом факультету архітектури, будівництва та дизайну Олександром Андрійчуком, завідувачкою кафедри архітектури та містобудування Інна Абрамюк, доцентом кафедри будівництва і цивільної інженерії Петром Біскубом та студентом Юрієм Пашуком домовилися про виготовлення проєкту благоустрою та обговорили практичні завдання реалізації проекту.

Ініціював зазначений захід Любешівський селищний голова Олег Кух з метою розроблення проєкту благоустрою центральної частини Любешова з урахуванням історичної спадщини нашого містечка.

Як результат, було виготовлено проект благоустрою центральної частини Любешова, який став основою дипломного проектування на кафедрі архітектури та містобудування Луцького національного технічного університету. Автор проєкту Юрій Пашук.


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Теги: Волинь, Любешів, благоустрій
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