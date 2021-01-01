Луцький вчитель готує до ЗНО у TikTok





Про це йдеться на сторінках газети



Андрій Мельник – відомий учитель не лише на Волині, брав участь у професійних конкурсах високого рівня, він туристичний гід (проводить і театралізовані екскурсії, перевтілюючись на історичного героя), він і блогер, а загалом – той педагог, якого учні обожнюють за знання і вміння їх подати. Хто вчив історію в Мельника, той ніколи не забуде його уроків.



Раніше Андрій Миколайович говорив про те, що старі методи та засоби навчання в сучасній школі вже не спрацьовують, і вчителю слід шукати нові. Вже тоді він казав, що міркує, чи не долучитися йому до Тік Току, в якому «зависають» сучасні діти?.. І ось це сталося. Чому? Міг би ж просто відчитати, як кажуть, свої уроки, а далі кожен сам за себе в ЗНО.





«Працюючи в школі з дітьми, не раз зауважував, що чимало з них останнім часом «зависають» у Тік Тоці – соціальній мережі, яка стартувала восени 2016 і в якій одні «відосики». Нині – вона одна з найпопулярніших мереж саме серед дітей і молоді. Весною, коли я «штурмував» дітей до здачі ЗНО з історії, в одному з десятих класів мені сказали – а чого б вам не почати готувати дітей до ЗНО через Тік Ток? Я задумався, але ідея про те, щоби через коротенькі відео допомогти дітям успішно здати ЗНО з історії України визрівала в мене кілька місяців, думалося, ну як через коротеньке відео донести відповідні знання?», – розказує Андрій.



«Улітку, – продовжує, – зареєструвався для початку сам у Тік Тоці. Закинув кілька відео про свої мандри, з’явилося кільканадцять слідкувачів, сам почав стежити за кількома десятками людей. Перші враження були неоднозначні – в стрічку що тільки не випадало, і так, воно-таки страшно жере час».



«А ось нині в мене три одинадцяті класи, і приблизно 50 дітей вирішили здавати ЗНО з історії України, зокрема й власна донька, то поговорив із кількома з них і вирішив таки спробувати. Власне, все лише починається, – каже Андрій. – Чесно скажу, якби донька з друзями не взялася допомагати – мабуть, і не починав би. А так – чому б і ні? Для початку вирішив зняти всі можливі пам’ятки архітектури й мистецтва, які мають розпізнавати абітурієнти, адже не кожен має змогу побачити їх на власні очі до ЗНО, то чому б не показати їх на коротеньких відео?".



Вчитель поїхав з донькою до Львова, адже туди недалеко і там з десяток пам’яток, які мають розпізнати на ЗНО.



Історик обіцяє всі відзняти відео згодом опублікувати в соцмережі та планує відзняти пам’ятки Луцька, Володимира, Галича, Острога, пізніше – Кам’янець, Хотин, Київ.



"Маю власне відео з Чернігова, був там улітку, то зняв нащось, а воно й пригодиться. І країною мандруватиму (а я ж іще й туристичний гід), й історію будемо вчити разом. Не знаю, чи коли-небудь вдасться це монетизувати, але задоволення таки отримую, поки маю лише 220 слідкувачів, кілька відео з пам’ятками, приблизно 1000 уподобайок загалом від літа, й від 400 до 2500 переглядів кількох останніх відео", - розповів Андрій Мельник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчитель Луцької гімназії №21 Андрій Мельник хоче готувати своїх учнів до ЗНО в цій популярній серед молоді соціальній мережі Тік Ток.Про це йдеться на сторінках газети "День" Андрій Мельник – відомий учитель не лише на Волині, брав участь у професійних конкурсах високого рівня, він туристичний гід (проводить і театралізовані екскурсії, перевтілюючись на історичного героя), він і блогер, а загалом – той педагог, якого учні обожнюють за знання і вміння їх подати. Хто вчив історію в Мельника, той ніколи не забуде його уроків.Раніше Андрій Миколайович говорив про те, що старі методи та засоби навчання в сучасній школі вже не спрацьовують, і вчителю слід шукати нові. Вже тоді він казав, що міркує, чи не долучитися йому до Тік Току, в якому «зависають» сучасні діти?.. І ось це сталося. Чому? Міг би ж просто відчитати, як кажуть, свої уроки, а далі кожен сам за себе в ЗНО.«Працюючи в школі з дітьми, не раз зауважував, що чимало з них останнім часом «зависають» у Тік Тоці – соціальній мережі, яка стартувала восени 2016 і в якій одні «відосики». Нині – вона одна з найпопулярніших мереж саме серед дітей і молоді. Весною, коли я «штурмував» дітей до здачі ЗНО з історії, в одному з десятих класів мені сказали – а чого б вам не почати готувати дітей до ЗНО через Тік Ток? Я задумався, але ідея про те, щоби через коротенькі відео допомогти дітям успішно здати ЗНО з історії України визрівала в мене кілька місяців, думалося, ну як через коротеньке відео донести відповідні знання?», – розказує Андрій.«Улітку, – продовжує, – зареєструвався для початку сам у Тік Тоці. Закинув кілька відео про свої мандри, з’явилося кільканадцять слідкувачів, сам почав стежити за кількома десятками людей. Перші враження були неоднозначні – в стрічку що тільки не випадало, і так, воно-таки страшно жере час».«А ось нині в мене три одинадцяті класи, і приблизно 50 дітей вирішили здавати ЗНО з історії України, зокрема й власна донька, то поговорив із кількома з них і вирішив таки спробувати. Власне, все лише починається, – каже Андрій. – Чесно скажу, якби донька з друзями не взялася допомагати – мабуть, і не починав би. А так – чому б і ні? Для початку вирішив зняти всі можливі пам’ятки архітектури й мистецтва, які мають розпізнавати абітурієнти, адже не кожен має змогу побачити їх на власні очі до ЗНО, то чому б не показати їх на коротеньких відео?".Вчитель поїхав з донькою до Львова, адже туди недалеко і там з десяток пам’яток, які мають розпізнати на ЗНО.Історик обіцяє всі відзняти відео згодом опублікувати в соцмережі та планує відзняти пам’ятки Луцька, Володимира, Галича, Острога, пізніше – Кам’янець, Хотин, Київ."Маю власне відео з Чернігова, був там улітку, то зняв нащось, а воно й пригодиться. І країною мандруватиму (а я ж іще й туристичний гід), й історію будемо вчити разом. Не знаю, чи коли-небудь вдасться це монетизувати, але задоволення таки отримую, поки маю лише 220 слідкувачів, кілька відео з пам’ятками, приблизно 1000 уподобайок загалом від літа, й від 400 до 2500 переглядів кількох останніх відео", - розповів Андрій Мельник.

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