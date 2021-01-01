Посадовцю Держгеокадастру, якого спіймали на хабарі на Волині, оголосили про підозру





Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.



За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури службовцю Головного управління Держгеокадастру у Волинській області повідомлено про підозру у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).



Слідство вважає, що чиновник із липня по листопад 2021 року двома траншами



Викриття чиновника – спільна робота прокурорів, працівників Управління СБУ та слідчого управління ГУ НП у Волинській області.



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