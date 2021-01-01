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Посадовцю Держгеокадастру, якого спіймали на хабарі на Волині, оголосили про підозру

Посадовцю Держгеокадастру, якого спіймали на хабарі на Волині, оголосили про підозру
На Волині чиновника Держгеокадастру підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, йому оголосили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури службовцю Головного управління Держгеокадастру у Волинській області повідомлено про підозру у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

Слідство вважає, що чиновник із липня по листопад 2021 року двома траншами одержав 1000 доларів США за не виявлення порушень земельного законодавства при проведенні перевірки щодо можливого нецільового використання земельних ділянок на території одного із садівничих масивів.

Викриття чиновника – спільна робота прокурорів, працівників Управління СБУ та слідчого управління ГУ НП у Волинській області.

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Теги: Держгеокадастр, Волинь, хабар, суд
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Коментарі 1
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Та ви що ,невже візьмуть під варту ?Нема ні одного чиновника з кадастру ,щоб не брав хабарі -це гніздо все можна садити без суду і слідства ,та не в нашій державі де злодій ,на злодієві сидить ,починаючи з самих високих кабінетів,мнетальність така в Українця ,як тільки відчуває хоч маленьку владу відразу думає як взяти хабар з простого роботяги .
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