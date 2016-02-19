Неймовірно чуттєва робота: луцький гурт екранізував свою пісню.ВІДЕО





«Стежка» — пісня-символ життєвих змін, нагадування, що потрібно рухатись далі, незалежно від того, які випробування готує життя. Саме ця пісня встигла стати для фронтмена команди Сергія Мартинюка пророчою.



Зйомки кліпу відбувалися в червні 2021 року, режисером нового кліпу стала Христина Зінчук. І без того чутлива та відверта історія, доповнюється красивим відеорядом. Головні герої продовжують йти своєю «стежкою життя» допоки не перетнуться.



«Іноді наші стежки схожі на лабіринти, якими ми ходимо по колу, шукаючи вихід, іноді вони перетинаються, додаючи в наше життя нових людей, а іноді вони розходяться, приносячи болючі розставання».



Про нову роботу луцького гурту пише



Що відомо про пісню і кліп "Стежка"

Перші рядки "Стежки" народилися позаторік у Барселоні. За цей час у житті Сергія змінилося чимало і "Стежка" стала "своєрідним символом тих змін".



"З її допомогою я вчуся відпускати болісне минуле й зі щирим оптимізмом дивитися в майбутнє", – розповідає Колос.



"Стежка" – перша пісня Фіолету, де звучать тужливі нотки ерху: старовинного китайського інструменту, що схожий на скрипку.



Такий музичний прийом максимально підкреслює настрій і сенс пісні.





Наразі гурт активно готується до київського концерту, який відбудеться 5 грудня в клубі Atlas.



Окрім нових пісень Мартинюк працює і над новим романом.



Він стане черговим літературним надбанням артиста (у його доробку вже книги "Капітан Смуток", "Реп'яхи", "Рок-н-рол" і на підході "Король Дощу").



А ще у планах кліп на пісню "Бібліотека", яка стала трендом у ТікТоці. Так-так, саме на цей трек сотні тисяч людей з усього світу знімають відео у соцмережі.



"Для мене ця історія стала хорошим знаком. Що далі можна. І треба. І є сенс. Бо є пісні. Є історії. Є герої. А головне – є смак дати всьому цьому життя", – пояснює Мартинюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фіолет випустили кліп на хіт зі свого найбільш поетичного альбому "Стежка".«Стежка» — пісня-символ життєвих змін, нагадування, що потрібно рухатись далі, незалежно від того, які випробування готує життя. Саме ця пісня встигла стати для фронтмена командипророчою.Зйомки кліпу відбувалися в червні 2021 року, режисером нового кліпу стала. І без того чутлива та відверта історія, доповнюється красивим відеорядом. Головні герої продовжують йти своєю «стежкою життя» допоки не перетнуться.«Іноді наші стежки схожі на лабіринти, якими ми ходимо по колу, шукаючи вихід, іноді вони перетинаються, додаючи в наше життя нових людей, а іноді вони розходяться, приносячи болючі розставання».Про нову роботу луцького гурту пише РБК-Україна.Lite Перші рядки "Стежки" народилися позаторік у Барселоні. За цей час у житті Сергія змінилося чимало і "Стежка" стала "своєрідним символом тих змін"."З її допомогою я вчуся відпускати болісне минуле й зі щирим оптимізмом дивитися в майбутнє", – розповідає Колос."Стежка" – перша пісня Фіолету, де звучать тужливі нотки ерху: старовинного китайського інструменту, що схожий на скрипку.Такий музичний прийом максимально підкреслює настрій і сенс пісні.Наразі гурт активно готується до київського концерту, який відбудеться 5 грудня в клубі Atlas.Окрім нових пісень Мартинюк працює і над новим романом.Він стане черговим літературним надбанням артиста (у його доробку вже книги "Капітан Смуток", "Реп'яхи", "Рок-н-рол" і на підході "Король Дощу").А ще у планах кліп на пісню "Бібліотека", яка стала трендом у ТікТоці. Так-так, саме на цей трек сотні тисяч людей з усього світу знімають відео у соцмережі."Для мене ця історія стала хорошим знаком. Що далі можна. І треба. І є сенс. Бо є пісні. Є історії. Є герої. А головне – є смак дати всьому цьому життя", – пояснює Мартинюк.

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