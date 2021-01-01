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Курс валют у Луцьку на 26 листопада

Курс валют у Луцьку на 26 листопада
Курс долара в обмінниках Луцька станом на п`ятницю, 26 листопада, такий: продаж – 27,05.

Євро купують за 30,27, продають за 30,43.

Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.

Щодо польського злотого, то його продають за 6,48.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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