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На Волині аграрія оштрафували на 500 тисяч грн

На Волині аграрія оштрафували на 500 тисяч грн
У Луцькому районі на території сільськогосподарського підприємства незаконно зберігали паливно-мастильні матеріали. Цей факт під час фактичної перевірки встановили працівники управління податкового аудиту ГУ ДПС у Волинській області.

Про це повідомляє сектор інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області.

Зокрема, волинські податківці спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань та Управління патрульної поліції у Волинській області, в рамках проведення цільових заходів з протидії кримінальним правопорушенням у сфері незаконного обігу пального, задокументували фактзберігання паливно-мастильних матеріалів без наявності відповідної ліцензії.

Такі дії підприємства порушують вимоги ст. 15 Закону України від 19.12.1995р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального».

Окрім того, платник не подав повідомлення за формою № 20-ОПП щодо наявного об’єкта оподаткування (рухомого, нерухомого майна), який використовувався при веденні господарської діяльності експлуатацію ємності, чим порушено п.22.1 ст.22, п.63.3 ст.63 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями) та п.8.4 розділу VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Міністерства фінансів України 09.12.2011 року № 1588 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 року № 462), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.05.2014 року за № 503/25280.

Вищеописані порушення встановлені за результатами проведеної працівниками управління податкового аудиту ГУ ДПС у Волинській області фактичної перевірки за місцем зберігання пального згаданим суб’єктом господарювання. Орієнтовна сума штрафних (фінансових) санкцій за результатами фактичної перевірки становить 501,0 тис. грн.

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Теги: Аграрій, штраф, Волинь
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