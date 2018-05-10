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Медики розповіли про стан волинянина, якому напередодні на виробництві ампутувало праву руку

Медики розповіли про стан волинянина, якому напередодні на виробництві ампутувало праву руку
Стан 41-річного волинянина, якому 24 листопада на виробництві ампутувало праву руку, важкий, але стабільний.

Про це розповів Суспільному лікар Горохівської центральної районної лікарні Анатолій Сафонік.

Пацієнта прооперували, нині він при свідомості. "Чоловіку зробили санітарну обробку, забрали недієздатні тканини. Задренували плевральну порожнину, у зв’язку з тим, що був розрив легені", — каже лікар. Додає: на даний час життю пацієнта нічого не загрожує.

За коментарем Суспільне звернулося до директора підприємства, де травмувався працівник, ситуацію коментувати там відмовилися.

Як розповів телефоном завідувач сектору розслідування обласного управління Держпраці Ярослав Головка, щоб з'ясувати обставини та знайти винних у травмуванні робітника, створять комісію. Вона почне працювати з 29 листопада.

Нагадаємо, що 24 листопада у селищі Мар’янівка Луцького району на одному із приватних підприємств робітнику відірвало руку.

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Теги: Луцьк, робітник, підприємство, травма
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