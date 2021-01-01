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Якою буде погода на Волині на Новий рік. ВІДЕО

Якою буде погода на Волині на Новий рік. ВІДЕО
Останні дні листопада, кажуть синоптики, будуть нестійкими. Сонячні дні змінюватимуться на вітряні із мокрим снігом і дощем. Таким буде і майже весь грудень.

Про це інформує 12 канал.

“Якщо і будуть вже більш сильні снігопади і більш низька температура повітря, то це вже після Нового Року: січень-лютий”, – каже синоптикиня Леся Пасічник.

Такого бажаного снігу, кажуть синоптики, в перший місяць зими чекати не слід. Навіть Новий Рік, швидше за все, буде морозним і сухим.


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Теги: Новий рік, сніг, Волинь
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