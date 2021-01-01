Якою буде погода на Волині на Новий рік. ВІДЕО





Про це інформує



“Якщо і будуть вже більш сильні снігопади і більш низька температура повітря, то це вже після Нового Року: січень-лютий”, – каже синоптикиня Леся Пасічник.



Такого бажаного снігу, кажуть синоптики, в перший місяць зими чекати не слід. Навіть Новий Рік, швидше за все, буде морозним і сухим.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Останні дні листопада, кажуть синоптики, будуть нестійкими. Сонячні дні змінюватимуться на вітряні із мокрим снігом і дощем. Таким буде і майже весь грудень.Про це інформує 12 канал. “Якщо і будуть вже більш сильні снігопади і більш низька температура повітря, то це вже після Нового Року: січень-лютий”, – каже синоптикиняТакого бажаного снігу, кажуть синоптики, в перший місяць зими чекати не слід. Навіть Новий Рік, швидше за все, буде морозним і сухим.

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