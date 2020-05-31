Пенсіонерка з Волині зв'язала і передала на передову 120 пар шкарпеток. ВІДЕО





Жінка в’яже шкарпетки другий рік. Нитки і пряжу їй приносять сусіди з села Кульчин Луцького району, - повідомляє



Першого разу, майже рік тому, жінка вив’язала і віддала пів сотні шкарпеток для солдатів.



Надія Григорівна народилася 1941-го року у селі Залужне Локачинського району, має статус "дитина війни", закінчила сім класів, пропрацювала у колгоспі 32 роки: вела облік у конторі, працювала у ланці, де полола буряки. Зараз пенсіонерка живе з сім’єю доньки у селі Кульчин.



В’язання – це розрада, каже жінка. Біля телевізора, вкрившись ковдрою і пуховою хусткою, майже щодня, крім свят, в’яже.



Пенсіонерка розповіла, на шкарпетки для солдатів вже використала усі нитки, що були вдома: "Як я подивлюся, як там ті солдати мучаться, як вони там ходять по тому болоту. Мені без роботи тяжко сидіти, а я так нічого не можу робити, а то я в’яжу".



Щоб шкарпетки були міцнішими, у місцях, де найбільше зношується, жінка укріплює додатковими нитками.



Волонтерів, щоб передавати шкарпетки військовим, допоміг знайти зять Микола Кічук. До дому, де проживає Надія Кульба, 26 листопада вони приїхали, щоб забрати готові шкарпетки.



Зі слів Василя Пристейчука, – це найбільша партія шкарпеток, яку отримують за раз. "Добротно виконана робота, теплі. Це актуально, бо наближається зима", – каже волонтер.



Шкарпетки на передову відвезуть найближчими днями розповів волонтер Тарас Висоцький. З його слів, маршрут пролягатиме вздовж лінії фронту від Слов’янська до Маріуполя. Шкарпетки, зв'язані Надією Кульба, роздаватимуть бійцям під час поїздки.

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