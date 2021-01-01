Скільки заробляє керівництво громад у Володимир-Волинському районі

Борис Карпус – у середньому майже 48 тисяч гривень на місяць, а найменше — заступниця голови Павлівської громади Ніна Петренко – близько 12 тисяч на місяць.



На запит центру журналістських розслідувань



Загалом після реформи децентралізації та змін в адміністративно-територіальному устрої у громадах Володимир-Волинського району працює троє міських, двоє селищних та шість сільських голів, а ще 18 заступників та керуючих справами виконкомів і 11 секретарів рад.



У середньому найбільше у місяць на зарплати керівному складу за 8 місяців 2021 року витрачала Володимир-Волинська територіальна громада — 179,3 тисячі гривень, Нововолинська — 160,5 тисячі гривень. Більше 100 тисяч на місяць витрачала також Локачинська та Іваничівська громади. У сільських територіальних громадах на зарплати керівництва йшло до 90 тисяч гривень на місяць. Найменше — у Поромівській — в середньому 43,2 тисячі гривень.



Варто відзначити, що усі наведені нижче зарплати – те, що нарахували посадовцям, без вирахування податку. Відповідно, на руки вони отримують дещо менше.



Голови громад заробляють від 21 до 48 тисяч на місяць



Очільники територіальних громад з найбільшими нарахованими сумами зазвичай мають посадовий оклад розміром 11-15 тисяч гривень. Все інше — премії, нарахування за ранг, стаж, за високі досягнення у праці, відрядні, відпускні, лікарняні, а також матеріальні допомоги та, навіть, доплати «за таємність».



Серед очільників територіальних громад найбільшу зарплату за вісім місяців 2021-го отримував міський голова Нововолинська Борис Карпус. За вказаний період часу разом із надбавками та преміями йому нарахували 479,4 тисячі гривень. При окладі 15 тисяч гривень на місяць, посадовець отримує щомісяця більше 20 тисяч гривень премії та більше 8 тисяч надбавки. Також у липні Борису Карпусу виплатили 49 тисяч гривень матеріальної допомоги на оздоровлення, а ще за місяць – він скористався можливістю отримати ще стільки ж матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. В середньому щомісяця виходить приблизно 47 тисяч гривень.



Міський голова Володимира-Волинського Ігор Пальонка за вісім місяців отримав 403,7 тисячі гривень. У цю суму входить 103,5 тисячі гривень окладу, майже 65 тисяч – надбавки за інтенсивність, а також 112,6 тисячі гривень премії. Решта – це 46 тисяч гривень матеріальної допомоги на оздоровлення, відпускні, відрядження та інші доплати і надбавки. Цікаво, що посадовець також отримав 1071 гривню надбавки «за таємність». В середньому щомісяця Пальонці нараховують приблизно 45 тисяч гривень.



Голова Павлівської сільської ради Андрій Сапожник за вісім місяців заробив 307,2 тисячі гривень. Окрім традиційних статей нарахувань він отримав і 84,6 тисячі гривень премії та 51,2 тисячі гривень надбавки за високі досягнення у праці. Також Сапожник отримав поки найбільшу в районі матеріальну допомогу на оздоровлення – майже 69 тисяч гривень. В середньому щомісяця Сапожнику близько 30 тисяч гривень.



Голова Оваднівської – Сергій Панасевич, Поромівської – Олег Савчук, Локачинської – Богдан Іус, Устилузької – Віктор Поліщук, Зимнівської – В’ячеслав Католик, та Литовезької громад – Олена Касянчук за вісім місяців отримали від 206 до 283 тисяч гривень. В середньому це від 25 до 35 тисяч гривень щомісячно.



Найменшу зарплату отримували очільники Іваничівської та Затурцівської територіальних громад. Лідії Томашевській нарахували 183,7 тисячі гривень, серед них — 60,2 тисячі премії, а Юрію Ковальчуку — 173,2 тисячі гривень, з яких преміальні склали 53,9 тисяч.



Заступники голів та керуючі справами: від 12 до 41 тисячі на місяць



Очільники територіальних громад Володимир-Волинського району мають 18 заступників та керуючих справами виконкомів. Приблизний оклад кожного становить 10-12 тисяч гривень. Середні ж щомісячні нарахування досить серйозно відрізняються – від 12 в сільських громадах до 41 тисячі гривень на місяць в міських.



У міських голів Володимира-Волинського та Нововолинська у перші вісім місяців 2021-го працювало по три заступники. Литовезька, Зимнівська, Поромівська сільські ради, а також Устилузька міська рада працювали без заступників голів.



Найбільше в районі заробила заступниця мера Володимира-Волинського Любов Саць. За вісім місяців вона отримала 443 тисячі гривень. Перше місце їй дісталося завдяки отриманим 75,4 тисячі гривень преміальних та 166,9 тисяч гривень декретних. Якщо ж враховувати середньомісячні регулярні нарахування, то Саць отримувала орієнтовно 30 тисяч гривень.



На другому місці за сумарними нарахуваннями — перший заступник очільника Володимир-Волинської громади Ярослав Матвійчук. Він отримав 369,8 тисячі гривень, серед них — 96,2 тисячі гривень премії, 51,2 тисячі гривень відрядних та 49,4 тисячі за інтенсивність. В середньому на місяць Матвійчуку нараховують майже 41 тисячу гривень.



Заступниця Нововолинського міського голови Вікторія Скриннік заробила 365,5 тисячі гривень. Окрім виплати за ранг, стаж та індексації, щомісяця вона отримувала 18 тисяч гривень премії та 7,5 тисячі гривень надбавки. А у серпні їй нарахували 40,7 тисяч гривень матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.



Ще одна заступниця мера Нововолинська Юлія Лефтер заробила 344 тисячі гривень. Крім посадового окладу вона отримувала щомісяця по 16 тисяч гривень премії. У серпні їй нарахували 37,6 тисячі гривень матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.



У ТОП-5 зарплат заступників потрапив ще один представник Володимира-Волинського – Андрій Гудим. За вісім місяців йому нарахували 274,2 тисячі гривень. Із них – 69,5 тисячі гривень премії. В середньому щомісяця Гудиму нараховували трохи більше 30 тисяч гривень.



Що стосується найменших зарплат серед заступників очільників громад та керуючих справами, то керуючий справами Литовезької громади Тарас Грицик отримав за вісім місяців 154,3 тисячі гривень, керуюча справами Оваднівської громади Валентина Сочин – 150,6 тисячі гривень, заступник голови Затурцівської сільської ради Володимир Бощук – 128,5 тисячі гривень, заступниця голови Павлівської громади Ніна Петренко – 122,6 тисячі гривень, а керуюча справами Затурцівської територіальної громади Юлія Войтович – 112 тисяч гривень.



Секретарі рад: від 13 до 34 тисяч на місяць



У середньому оклад секретарів рад різних рівнів у районі сягав 9-12 тисяч гривень. Однак, завдяки преміям та надбавкам, деякі з них за вісім місяців цього року заробили більше, ніж деякі голови громад. В середньому ж на місяць секретарям нараховують від 13 до 34 тисяч гривень.



Найвищу зарплату серед секретарів рад отримувала представниця Нововолинська Олена Шаповал. Вона заробила 339,7 тисяч гривень. Щомісяця їй нараховували 12-15 тисяч гривень премії. Також вона скористалася можливістю отримати 34 тисячі гривень матеріальної допомоги на оздоровлення та стільки ж – матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. В середньому ж Шаповал нараховували 34 тисячі гривень зарплати на місяць.



Секретар Володимир-Волинської міської ради Іван Юхимюк за той самий період отримав суттєво менше – 262,5 тисячі гривень. Серед них 94,8 тисячі гривень окладу, 87,1 тисячі гривень премії та 57,2 тисячі гривень надбавки за інтенсивність. В середньому Юхимюку нараховують майже 33 тисячі на місяць.



Секретарка Устилузької міської ради Людмила Касьян загалом за вісім місяців отримала 246,1 тисячі гривень. Це в середньому 30,7 тисяч на місяць. В Устилузькій міськраді не деталізували статей нарахувань.



Секретарі інших селищних та сільських рад району за вісім місяців отримали до 200 тисяч гривень зарплати. Секретар Іваничівської селищної ради Володимир Сарабуна – 198,2 тисячі гривень, секретарка Зимнівської сільської ради Любов Вишняк – 182 тисячі гривень, секретарка Оваднівської сільської ради Галина Слюсаренко – 179,8 тисячі гривень, секретарка Литовезької сільської ради Мирослава Жукова – 169,6 тисячі гривень, секретарка Локачинської селищної ради Ірина Барабошко – 156,7 тисячі гривень, секретарка Павлівської сільської ради Ольга Когут – 144,1 тисячу гривень.



Найменше серед секретарів заробили представниця Поромівської сільської ради Наталія Ліпейко – 126,6 тисячі гривень та Затурцівської – Віталія Савчук – 107,1 тисячі гривень.



Таким чином, «Сила правди» проаналізувала, які заробітні плати став отримувати керівний склад рад Володимир-Волинського району різних рівнів після реформи децентралізації, збільшення адміністративних одиниць і місцевих виборів 2020 року. В середньому керівництво громад отримує від 12 до 48 тисяч гривень на місяць. У деяких громадах керівництво щомісяця отримує до 20 тисяч гривень премії, а є й такі, які не призначають преміальних. До того ж зарплата на тих самих посадах в міських громадах відрізняється від зарплати у селищних та сільських радах. Крім того у великих громадах посадовці уже встигли отримати від 30 до 100 тисяч гривень матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До складу Володимир-Волинського району входить 11 територіальних громад. Сумарно керівництву громад за 8 місяців цього року нарахували 9,12 мільйона гривень зарплати. Серед керівного складу територіальних громад найбільше заробляє міський голова Нововолинська– у середньому майже 48 тисяч гривень на місяць, а найменше — заступниця голови Павлівської громади– близько 12 тисяч на місяць.На запит центру журналістських розслідувань «Сила правди» громади надали інформацію про нарахування зарплати керівництву із 1-го січня до 31-го серпня 2021 року.Загалом після реформи децентралізації та змін в адміністративно-територіальному устрої у громадах Володимир-Волинського району працює троє міських, двоє селищних та шість сільських голів, а ще 18 заступників та керуючих справами виконкомів і 11 секретарів рад.У середньому найбільше у місяць на зарплати керівному складу за 8 місяців 2021 року витрачала Володимир-Волинська територіальна громада — 179,3 тисячі гривень, Нововолинська — 160,5 тисячі гривень. Більше 100 тисяч на місяць витрачала також Локачинська та Іваничівська громади. У сільських територіальних громадах на зарплати керівництва йшло до 90 тисяч гривень на місяць. Найменше — у Поромівській — в середньому 43,2 тисячі гривень.Варто відзначити, що усі наведені нижче зарплати – те, що нарахували посадовцям, без вирахування податку. Відповідно, на руки вони отримують дещо менше.Очільники територіальних громад з найбільшими нарахованими сумами зазвичай мають посадовий оклад розміром 11-15 тисяч гривень. Все інше — премії, нарахування за ранг, стаж, за високі досягнення у праці, відрядні, відпускні, лікарняні, а також матеріальні допомоги та, навіть, доплати «за таємність».Серед очільників територіальних громад найбільшу зарплату за вісім місяців 2021-го отримував міський голова Нововолинська. За вказаний період часу разом із надбавками та преміями йому нарахували 479,4 тисячі гривень. При окладі 15 тисяч гривень на місяць, посадовець отримує щомісяця більше 20 тисяч гривень премії та більше 8 тисяч надбавки. Також у липні Борису Карпусу виплатили 49 тисяч гривень матеріальної допомоги на оздоровлення, а ще за місяць – він скористався можливістю отримати ще стільки ж матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. В середньому щомісяця виходить приблизно 47 тисяч гривень.Міський голова Володимира-Волинськогоза вісім місяців отримав 403,7 тисячі гривень. У цю суму входить 103,5 тисячі гривень окладу, майже 65 тисяч – надбавки за інтенсивність, а також 112,6 тисячі гривень премії. Решта – це 46 тисяч гривень матеріальної допомоги на оздоровлення, відпускні, відрядження та інші доплати і надбавки. Цікаво, що посадовець також отримав 1071 гривню надбавки «за таємність». В середньому щомісяця Пальонці нараховують приблизно 45 тисяч гривень.Голова Павлівської сільської радиза вісім місяців заробив 307,2 тисячі гривень. Окрім традиційних статей нарахувань він отримав і 84,6 тисячі гривень премії та 51,2 тисячі гривень надбавки за високі досягнення у праці. Також Сапожник отримав поки найбільшу в районі матеріальну допомогу на оздоровлення – майже 69 тисяч гривень. В середньому щомісяця Сапожнику близько 30 тисяч гривень.Голова Оваднівської –, Поромівської –, Локачинської –, Устилузької –, Зимнівської –, та Литовезької громад –за вісім місяців отримали від 206 до 283 тисяч гривень. В середньому це від 25 до 35 тисяч гривень щомісячно.Найменшу зарплату отримували очільники Іваничівської та Затурцівської територіальних громад.нарахували 183,7 тисячі гривень, серед них — 60,2 тисячі премії, а— 173,2 тисячі гривень, з яких преміальні склали 53,9 тисяч.Очільники територіальних громад Володимир-Волинського району мають 18 заступників та керуючих справами виконкомів. Приблизний оклад кожного становить 10-12 тисяч гривень. Середні ж щомісячні нарахування досить серйозно відрізняються – від 12 в сільських громадах до 41 тисячі гривень на місяць в міських.У міських голів Володимира-Волинського та Нововолинська у перші вісім місяців 2021-го працювало по три заступники. Литовезька, Зимнівська, Поромівська сільські ради, а також Устилузька міська рада працювали без заступників голів.Найбільше в районі заробила заступниця мера Володимира-Волинського. За вісім місяців вона отримала 443 тисячі гривень. Перше місце їй дісталося завдяки отриманим 75,4 тисячі гривень преміальних та 166,9 тисяч гривень декретних. Якщо ж враховувати середньомісячні регулярні нарахування, то Саць отримувала орієнтовно 30 тисяч гривень.На другому місці за сумарними нарахуваннями — перший заступник очільника Володимир-Волинської громади. Він отримав 369,8 тисячі гривень, серед них — 96,2 тисячі гривень премії, 51,2 тисячі гривень відрядних та 49,4 тисячі за інтенсивність. В середньому на місяць Матвійчуку нараховують майже 41 тисячу гривень.Заступниця Нововолинського міського головизаробила 365,5 тисячі гривень. Окрім виплати за ранг, стаж та індексації, щомісяця вона отримувала 18 тисяч гривень премії та 7,5 тисячі гривень надбавки. А у серпні їй нарахували 40,7 тисяч гривень матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.Ще одна заступниця мера Нововолинськазаробила 344 тисячі гривень. Крім посадового окладу вона отримувала щомісяця по 16 тисяч гривень премії. У серпні їй нарахували 37,6 тисячі гривень матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.У ТОП-5 зарплат заступників потрапив ще один представник Володимира-Волинського –. За вісім місяців йому нарахували 274,2 тисячі гривень. Із них – 69,5 тисячі гривень премії. В середньому щомісяця Гудиму нараховували трохи більше 30 тисяч гривень.Що стосується найменших зарплат серед заступників очільників громад та керуючих справами, то керуючий справами Литовезької громадиотримав за вісім місяців 154,3 тисячі гривень, керуюча справами Оваднівської громади– 150,6 тисячі гривень, заступник голови Затурцівської сільської ради– 128,5 тисячі гривень, заступниця голови Павлівської громади– 122,6 тисячі гривень, а керуюча справами Затурцівської територіальної громади– 112 тисяч гривень.У середньому оклад секретарів рад різних рівнів у районі сягав 9-12 тисяч гривень. Однак, завдяки преміям та надбавкам, деякі з них за вісім місяців цього року заробили більше, ніж деякі голови громад. В середньому ж на місяць секретарям нараховують від 13 до 34 тисяч гривень.Найвищу зарплату серед секретарів рад отримувала представниця Нововолинська. Вона заробила 339,7 тисяч гривень. Щомісяця їй нараховували 12-15 тисяч гривень премії. Також вона скористалася можливістю отримати 34 тисячі гривень матеріальної допомоги на оздоровлення та стільки ж – матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. В середньому ж Шаповал нараховували 34 тисячі гривень зарплати на місяць.Секретар Володимир-Волинської міської радиза той самий період отримав суттєво менше – 262,5 тисячі гривень. Серед них 94,8 тисячі гривень окладу, 87,1 тисячі гривень премії та 57,2 тисячі гривень надбавки за інтенсивність. В середньому Юхимюку нараховують майже 33 тисячі на місяць.Секретарка Устилузької міської радизагалом за вісім місяців отримала 246,1 тисячі гривень. Це в середньому 30,7 тисяч на місяць. В Устилузькій міськраді не деталізували статей нарахувань.Секретарі інших селищних та сільських рад району за вісім місяців отримали до 200 тисяч гривень зарплати. Секретар Іваничівської селищної ради– 198,2 тисячі гривень, секретарка Зимнівської сільської ради– 182 тисячі гривень, секретарка Оваднівської сільської ради– 179,8 тисячі гривень, секретарка Литовезької сільської ради– 169,6 тисячі гривень, секретарка Локачинської селищної ради– 156,7 тисячі гривень, секретарка Павлівської сільської ради– 144,1 тисячу гривень.Найменше серед секретарів заробили представниця Поромівської сільської ради– 126,6 тисячі гривень та Затурцівської –– 107,1 тисячі гривень.Таким чином, «Сила правди» проаналізувала, які заробітні плати став отримувати керівний склад рад Володимир-Волинського району різних рівнів після реформи децентралізації, збільшення адміністративних одиниць і місцевих виборів 2020 року. В середньому керівництво громад отримує від 12 до 48 тисяч гривень на місяць. У деяких громадах керівництво щомісяця отримує до 20 тисяч гривень премії, а є й такі, які не призначають преміальних. До того ж зарплата на тих самих посадах в міських громадах відрізняється від зарплати у селищних та сільських радах. Крім того у великих громадах посадовці уже встигли отримати від 30 до 100 тисяч гривень матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань.

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