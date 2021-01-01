Представилися працівницями газової служби: на Волині шахрайки обікрали 94-річну бабусю





Подія сталася у п'ятницю, 26 листопада, близько 14 год. Про це



Дві жінки, ззовні схожі на ромок, представилися працівницями газової служби та зайшли у будинок під приводом перевірки газового обладнання. Вони просили показати документи, визначаючи, де у будинку можуть лежати цінні речі.



Ймовірно, що поки одна жінка відвертала увагу жительки будинку, інша – обкрадала.



Після такої псевдоперевірки пенсіонерка виявила зникнення значної суми грошей, мобільного телефона та інших цінних речей.



Родичі написали заяву у поліцію. Вони звертаються до усіх небайдужих, хто міг бачити чи зафіксувати на камеру жінок, з проханням повідомити за номером 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Рожище на вулиці Шевченка дві невідомі жінки обікрали 94-річну пенсіонерку.Подія сталася у п'ятницю, 26 листопада, близько 14 год. Про це Район.Рожище розповіла родичка пенсіонерки.Дві жінки, ззовні схожі на ромок, представилися працівницями газової служби та зайшли у будинок під приводом перевірки газового обладнання. Вони просили показати документи, визначаючи, де у будинку можуть лежати цінні речі.Ймовірно, що поки одна жінка відвертала увагу жительки будинку, інша – обкрадала.Після такої псевдоперевірки пенсіонерка виявила зникнення значної суми грошей, мобільного телефона та інших цінних речей.Родичі написали заяву у поліцію. Вони звертаються до усіх небайдужих, хто міг бачити чи зафіксувати на камеру жінок, з проханням повідомити за номером 102.

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