Представилися працівницями газової служби: на Волині шахрайки обікрали 94-річну бабусю
Сьогодні, 12:30
У місті Рожище на вулиці Шевченка дві невідомі жінки обікрали 94-річну пенсіонерку.
Подія сталася у п'ятницю, 26 листопада, близько 14 год. Про це Район.Рожище розповіла родичка пенсіонерки.
Дві жінки, ззовні схожі на ромок, представилися працівницями газової служби та зайшли у будинок під приводом перевірки газового обладнання. Вони просили показати документи, визначаючи, де у будинку можуть лежати цінні речі.
Ймовірно, що поки одна жінка відвертала увагу жительки будинку, інша – обкрадала.
Після такої псевдоперевірки пенсіонерка виявила зникнення значної суми грошей, мобільного телефона та інших цінних речей.
Родичі написали заяву у поліцію. Вони звертаються до усіх небайдужих, хто міг бачити чи зафіксувати на камеру жінок, з проханням повідомити за номером 102.
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Подія сталася у п'ятницю, 26 листопада, близько 14 год. Про це Район.Рожище розповіла родичка пенсіонерки.
Дві жінки, ззовні схожі на ромок, представилися працівницями газової служби та зайшли у будинок під приводом перевірки газового обладнання. Вони просили показати документи, визначаючи, де у будинку можуть лежати цінні речі.
Ймовірно, що поки одна жінка відвертала увагу жительки будинку, інша – обкрадала.
Після такої псевдоперевірки пенсіонерка виявила зникнення значної суми грошей, мобільного телефона та інших цінних речей.
Родичі написали заяву у поліцію. Вони звертаються до усіх небайдужих, хто міг бачити чи зафіксувати на камеру жінок, з проханням повідомити за номером 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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