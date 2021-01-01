У МОЗ назвали причину появи нових небезпечних COVID-штамів
Сьогодні, 20:35
У світі все частіше з'являються нові штами коронавірусу, останнім який зараз викликає величезне занепокоєння у багатьох країнах є "Омікрон".
Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко на брифінгу 29 листопада?
За словами голови МОЗ, поява нових небезпечних штамів – можливий наслідок нерівномірності розподілу та сумніви щодо вакцинації у світі.
"Основна маса нових штамів з'являються в країнах з низьким рівнем доходу і низьким охопленням вакцинації. ПАР - найбільш спроможна з сусідніх країн до секвенування, але новий штам знайшов розвиток у всіх сусідніх, менш спроможних країнах", - уточнив він.
До слова, наразі в Україні нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон" не було виявлено.
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Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко на брифінгу 29 листопада?
За словами голови МОЗ, поява нових небезпечних штамів – можливий наслідок нерівномірності розподілу та сумніви щодо вакцинації у світі.
"Основна маса нових штамів з'являються в країнах з низьким рівнем доходу і низьким охопленням вакцинації. ПАР - найбільш спроможна з сусідніх країн до секвенування, але новий штам знайшов розвиток у всіх сусідніх, менш спроможних країнах", - уточнив він.
До слова, наразі в Україні нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон" не було виявлено.
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