У МОЗ назвали причину появи нових небезпечних COVID-штамів

У світі все частіше з'являються нові штами коронавірусу, останнім який зараз викликає величезне занепокоєння у багатьох країнах є "Омікрон".Про це повідомив міністр охорони здоровʼяна брифінгу 29 листопада?За словами голови МОЗ, поява нових небезпечних штамів – можливий наслідок нерівномірності розподілу та сумніви щодо вакцинації у світі."Основна маса нових штамів з'являються в країнах з низьким рівнем доходу і низьким охопленням вакцинації. ПАР - найбільш спроможна з сусідніх країн до секвенування, але новий штам знайшов розвиток у всіх сусідніх, менш спроможних країнах", - уточнив він.До слова, наразі в Україні нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон" не було виявлено.