Зламався замок: на Волині рятувальники визволяли продавчиню та відвідувачів магазину
Сьогодні, 16:51
У Камінь-Каширському районі рятувальники допомогли людям вийти з магазину після того, як у вхідних дверях зламався замок.
Про це повідомили на сайті ГУ ДСНС України у Волинській області.
У суботу, 27 листопада, рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі ГУ ДСНС у Волинській області виїхали для проведення аварійно-рятувальних робіт у селі Велика Яблунька Камінь-Каширського району.
В місцевому магазині зламався замок на вхідних дверях, і продавчиня й троє відвідувачів не змогли вийти з приміщення.
Рятувальники за допомогою спеціального інструменту розрізали ґрати на вікні та допомогли продавчині магазину вийти на вулицю.
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Про це повідомили на сайті ГУ ДСНС України у Волинській області.
У суботу, 27 листопада, рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі ГУ ДСНС у Волинській області виїхали для проведення аварійно-рятувальних робіт у селі Велика Яблунька Камінь-Каширського району.
В місцевому магазині зламався замок на вхідних дверях, і продавчиня й троє відвідувачів не змогли вийти з приміщення.
Рятувальники за допомогою спеціального інструменту розрізали ґрати на вікні та допомогли продавчині магазину вийти на вулицю.
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