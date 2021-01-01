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Зламався замок: на Волині рятувальники визволяли продавчиню та відвідувачів магазину

Зламався замок: на Волині рятувальники визволяли продавчиню та відвідувачів магазину
У Камінь-Каширському районі рятувальники допомогли людям вийти з магазину після того, як у вхідних дверях зламався замок.

Про це повідомили на сайті ГУ ДСНС України у Волинській області.

У суботу, 27 листопада, рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі ГУ ДСНС у Волинській області виїхали для проведення аварійно-рятувальних робіт у селі Велика Яблунька Камінь-Каширського району.

В місцевому магазині зламався замок на вхідних дверях, і продавчиня й троє відвідувачів не змогли вийти з приміщення.
Зламався замок: на Волині рятувальники визволяли продавчиню та відвідувачів магазину

Рятувальники за допомогою спеціального інструменту розрізали ґрати на вікні та допомогли продавчині магазину вийти на вулицю.

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Теги: Волинь, Маневичі, рятувальники, магазин
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