Поліція розшукує 25-річного волинянина за скоєння крадіжки. ФОТО
Сьогодні, 10:40
Співробітники відділення поліції № 1 м. Любомль Ковельського РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Васілевського Андрія Миколайовича, 24 грудня 1995 року народження, жителя смт Головне.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Чоловік обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального Кодексу України.
Не має постійного місця проживання.
Якщо громадянам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, необхідно повідомити поліцію за телефонами: (03377) 2-45-52, 2-47-32, +380955180859. Конфіденційність гарантують.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Чоловік обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального Кодексу України.
Не має постійного місця проживання.
Якщо громадянам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, необхідно повідомити поліцію за телефонами: (03377) 2-45-52, 2-47-32, +380955180859. Конфіденційність гарантують.
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