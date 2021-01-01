Поліція розшукує 25-річного волинянина за скоєння крадіжки. ФОТО

Васілевського Андрія Миколайовича, 24 грудня 1995 року народження, жителя смт Головне.



Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Чоловік обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального Кодексу України.



Не має постійного місця проживання.



Якщо громадянам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, необхідно повідомити поліцію за телефонами: (03377) 2-45-52, 2-47-32, +380955180859. Конфіденційність гарантують.



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