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Поліція розшукує 25-річного волинянина за скоєння крадіжки. ФОТО

Поліція розшукує 25-річного волинянина за скоєння крадіжки. ФОТО
Співробітники відділення поліції № 1 м. Любомль Ковельського РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Васілевського Андрія Миколайовича, 24 грудня 1995 року народження, жителя смт Головне.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Чоловік обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального Кодексу України.

Не має постійного місця проживання.

Якщо громадянам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, необхідно повідомити поліцію за телефонами: (03377) 2-45-52, 2-47-32, +380955180859. Конфіденційність гарантують.
Поліція розшукує 25-річного волинянина за скоєння крадіжки. ФОТО

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Теги: Волинь, розшук, поліція
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