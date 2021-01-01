Де у Луцьку не буде світла завтра, 1 грудня
Сьогодні, 19:00
У зв'язку з здійсненням технічних робіт, у середу, 1 грудня, у Луцьку деякі вулиці будуть без світла.
Про це інформують у Луцькраді.
Отже, з 09:00-17:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вул. Володимирська (частково).
З 13.30 до 17.00 не буде світла на просп. Відродження, 14а 16, 18,18а, вул. Січова, 1, 2, вул. Сагайдачного, вул. Дорошенка.
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Про це інформують у Луцькраді.
Отже, з 09:00-17:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вул. Володимирська (частково).
З 13.30 до 17.00 не буде світла на просп. Відродження, 14а 16, 18,18а, вул. Січова, 1, 2, вул. Сагайдачного, вул. Дорошенка.
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