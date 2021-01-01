вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де у Луцьку не буде світла завтра, 1 грудня

Де у Луцьку не буде світла завтра, 1 грудня
У зв'язку з здійсненням технічних робіт, у середу, 1 грудня, у Луцьку деякі вулиці будуть без світла.

Про це інформують у Луцькраді.

Отже, з 09:00-17:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вул. Володимирська (частково).

З 13.30 до 17.00 не буде світла на просп. Відродження, 14а 16, 18,18а, вул. Січова, 1, 2, вул. Сагайдачного, вул. Дорошенка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: світло, відключення, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянина засудили умовно за вбивство товариша: прокурори просять суворішого покарання
Сьогодні, 19:43
Адаптери Kontakt Simon: використання і властивості*
Сьогодні, 19:22
Де у Луцьку не буде світла завтра, 1 грудня
Сьогодні, 19:00
На волинському кордоні силовики провели спеціальну операцію: як це було. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:40
Біля Луцька невідомі на джипі розстріляли сплячого собаку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:22
Схожі новини
Де у Луцьку не буде світла завтра, 23 листопада Де у Луцьку не буде світла завтра, 23 листопада
22 листопад, 19:00
Де у Луцьку не буде світла завтра, 19 листопада Де у Луцьку не буде світла завтра, 19 листопада
18 листопад, 19:00
Де у Луцьку завтра, 18 листопада, не буде світла Де у Луцьку завтра, 18 листопада, не буде світла
17 листопад, 19:00
Де у Луцьку не буде світла 15 листопада Де у Луцьку не буде світла 15 листопада
14 листопад, 18:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинянина засудили умовно за вбивство товариша: прокурори просять суворішого покарання
Сьогодні, 19:43
 0
Адаптери Kontakt Simon: використання і властивості*
Сьогодні, 19:22
 0
Де у Луцьку не буде світла завтра, 1 грудня
Сьогодні, 19:00
 0
На волинському кордоні силовики провели спеціальну операцію: як це було. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:40
 0
Медіа
відео
1/8