Де у Луцьку не буде світла завтра, 1 грудня





Про це інформують у Луцькраді.



Отже, з 09:00-17:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вул. Володимирська (частково).



З 13.30 до 17.00 не буде світла на просп. Відродження, 14а 16, 18,18а, вул. Січова, 1, 2, вул. Сагайдачного, вул. Дорошенка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з здійсненням технічних робіт, у середу, 1 грудня, у Луцьку деякі вулиці будуть без світла.Про це інформують у Луцькраді.Отже, з 09:00-17:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вул. Володимирська (частково).З 13.30 до 17.00 не буде світла на просп. Відродження, 14а 16, 18,18а, вул. Січова, 1, 2, вул. Сагайдачного, вул. Дорошенка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію