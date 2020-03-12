У Луцьку можуть з’явитись приватні тролейбуси. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
Депутат Луцької міської ради від «Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход запропонував залучити приватних перевізників для перевезення лучан електротранспортом.
Про це він заявив в ефірі програми «Прайм-Тайм» на телеканалі «Конкурент TV».
Відомо, що у Луцьку пасажирські перевезення автобусами здійснюють переважно приватні перевізники, а тролейбусні перевезення здійснює лише комунальне підприємство.
«Я бачу, що місто Луцьк, яке взяло орієнтир на екологічний громадський транспорт, має розглянути можливість пустити приватних перевізників на тролейбусні маршрути. Щоб люди, які хочуть інвестувати у громадський транспорт, змогли придбати тролейбуси, бажано нові, і перевозити мешканців», – зазначив депутат.
Михайло Наход вважає, що охочі займатися пасажирськими перевезеннями тролейбусами знайдуться.
«Ми могли б стати першим містом в Україні, яке б отримало, поряд з комунальним підприємством, приватні тролейбуси», – додав депутат.
Зі слів Михайла Находа, якщо буде відшкодування перевезення пільговиків, як це отримує «Луцьке підприємство електротранспорту», то і приватні перевізники будуть зацікавлені працювати на цьому ринку. Тим паче, що після введення електронного квитка легко здійснювати облік пасажирів.
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Про це він заявив в ефірі програми «Прайм-Тайм» на телеканалі «Конкурент TV».
Відомо, що у Луцьку пасажирські перевезення автобусами здійснюють переважно приватні перевізники, а тролейбусні перевезення здійснює лише комунальне підприємство.
«Я бачу, що місто Луцьк, яке взяло орієнтир на екологічний громадський транспорт, має розглянути можливість пустити приватних перевізників на тролейбусні маршрути. Щоб люди, які хочуть інвестувати у громадський транспорт, змогли придбати тролейбуси, бажано нові, і перевозити мешканців», – зазначив депутат.
Михайло Наход вважає, що охочі займатися пасажирськими перевезеннями тролейбусами знайдуться.
«Ми могли б стати першим містом в Україні, яке б отримало, поряд з комунальним підприємством, приватні тролейбуси», – додав депутат.
Зі слів Михайла Находа, якщо буде відшкодування перевезення пільговиків, як це отримує «Луцьке підприємство електротранспорту», то і приватні перевізники будуть зацікавлені працювати на цьому ринку. Тим паче, що після введення електронного квитка легко здійснювати облік пасажирів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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