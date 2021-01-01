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У родині чоловіка, якого збила на смерть донька відомого луцького бізнесмена, сталася ще одна трагедія

У родині чоловіка, якого збила на смерть донька відомого луцького бізнесмена, сталася ще одна трагедія
Син чоловіка, якого збила на смерть донька відомого луцького бізнесмена, нещодавно помер. Сусіди припускають, що після смерті батька його молодший син почав більше пити.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».

Нагадаємо, аварія сталась у Княнининку ввечері 3 листопада. Донька відомого Луцького бізнесмена на елітній ауді збила на смерть місцевого жителя Володимира Курилюка. Зіткнення відбулось, коли чоловік йшов по пішохідному переході. Удар був такої сили, що травми виявились не сумісні з життям.

Винуватиці смертельної аварії у селі Княгининок Катерині Алфьоровій досі не оголосили про підозру та не обрали запобіжний захід. Мовляв, так довго триває слідство, адже нині тривають різні експертизи.

Місцеві кажуть, як так могло трапитись, що водійка не помітила їх сусіда – не зрозуміло. Хіба, кажуть їхала дуже швидко.

«Тут неможливо було не побачити людину, це ми тут вже всі обговорювали. Тому що цей перехід він освічується, не тільки а ще й блимає оранжевим там далі як з центру села сюди спускатись теж освітлюються переходи», – каже Юлія, сусідка загиблого.

З тих пір минув вже майже місяць. Доки поліція розслідує справу, у родині трапилась ще одна трагедія - помер син загиблого. Сусіди розповідають, що його нещодавно поховали.

Сусіди кажуть, що після смерті батька його молодший син почав більше пити.

Родичі у розпачі, адже протягом року це вже третя трагедія. Першою від хвороби померла матір. Невістка загиблого в аварії каже – досі не можуть оговтатись від такого трагічного етапу життя. Лиш сподіваються, що справедливість таки існує, і винуватицю аварії покарають.



Чому досі розслідування справи не рушило з мертвої точки – невідомо.

З власних джерел стало відомо, що у Катерини Алфьорової є 3 адвокати, й один з них – Анатолій Петрушин. Цей чоловік раніше очолював слідче управління нацполіції області. Журналісти спробували з ним зв'язатися, однак на телефонні дзвінки він не відповідає.

У поліції ж цей інцидент наразі коментувати відмовляються. Журналісти телеканалу «Конкурент ТV» відправили запит про надання інформації на ім’я начальника нацполіції області Юрія Крошка.

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Теги: Княгининок, Катерина Алфьорова, аварія, ДТП, смерть, син
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