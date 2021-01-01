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«Пийте воду з крана»: на вулицях Луцька не встановлюватимуть бюветів

«Пийте воду з крана»: на вулицях Луцька не встановлюватимуть бюветів
У Луцьку вивчали питання доцільності встановлення у місті бюветів й визначили, що у цьому немає потреби.

Про це під час засідання виконавчого комітету 1 грудня розповіла начальник відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак.

За словами посадовиці, дослідження здійснювали на рівні управління екології і природних ресурсів Волинської облдержадміністрації.

«Встановили, що на території Луцька недоцільно встановлювати бювети, бо якість води дуже хороша і доступність до джерел питного водопостачання дуже хороша», - сказала Оксана Лисак.

«Пийте воду з крана, одним словом», – жартома прокоментував Луцький міський голова Ігор Поліщук.

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Теги: Луцьк, бювети, вода
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