«Пийте воду з крана»: на вулицях Луцька не встановлюватимуть бюветів
Сьогодні, 10:25
У Луцьку вивчали питання доцільності встановлення у місті бюветів й визначили, що у цьому немає потреби.
Про це під час засідання виконавчого комітету 1 грудня розповіла начальник відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак.
За словами посадовиці, дослідження здійснювали на рівні управління екології і природних ресурсів Волинської облдержадміністрації.
«Встановили, що на території Луцька недоцільно встановлювати бювети, бо якість води дуже хороша і доступність до джерел питного водопостачання дуже хороша», - сказала Оксана Лисак.
«Пийте воду з крана, одним словом», – жартома прокоментував Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Головне фото - ілюстративне
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Про це під час засідання виконавчого комітету 1 грудня розповіла начальник відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак.
За словами посадовиці, дослідження здійснювали на рівні управління екології і природних ресурсів Волинської облдержадміністрації.
«Встановили, що на території Луцька недоцільно встановлювати бювети, бо якість води дуже хороша і доступність до джерел питного водопостачання дуже хороша», - сказала Оксана Лисак.
«Пийте воду з крана, одним словом», – жартома прокоментував Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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