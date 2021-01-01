У центрі Луцька вандал розписав лавку «розумної зупинки». ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
На лавці «розумної зупинки» на вулиці Словацького, поблизу готелю «Україна» вандал зробив написи.
Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцькради.
На камерах відеоспостереження Центру Безпеки Міста Луцьк зафіксували молодого чоловіка, який здійснив надписи на лавці «розумної зупинки».
"Звертаємося до усіх небайдужих мешканців допомогти впізнати вандала, що розписав лавку на «розумній зупинці» та повідомити департамент муніципальної варти за телефонами гарячої лінії ГШР: 067 0000 679, 066 102 1 102", - пишуть муніципали.
Зауважують, що подібні вчинки є порушенням Правил благоустрою міста Луцька, а саме п.п. 2.5.5.1.12, за що передбачена відповідальність згідно ст. 152 КУпАП. Відповідно, порушнику загрожує штраф від 340 до 1360 грн.
Також молодику потрібно буде здійснити очищення зупинки та приведення її до належного стану.
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Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцькради.
На камерах відеоспостереження Центру Безпеки Міста Луцьк зафіксували молодого чоловіка, який здійснив надписи на лавці «розумної зупинки».
"Звертаємося до усіх небайдужих мешканців допомогти впізнати вандала, що розписав лавку на «розумній зупинці» та повідомити департамент муніципальної варти за телефонами гарячої лінії ГШР: 067 0000 679, 066 102 1 102", - пишуть муніципали.
Зауважують, що подібні вчинки є порушенням Правил благоустрою міста Луцька, а саме п.п. 2.5.5.1.12, за що передбачена відповідальність згідно ст. 152 КУпАП. Відповідно, порушнику загрожує штраф від 340 до 1360 грн.
Також молодику потрібно буде здійснити очищення зупинки та приведення її до належного стану.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А ДЕ на відео зафіксований факт вандалізму??? Сів пасажир на лавку, дістав якийсь журнал, і став читати... Мунварті (а точніше - банді Сиротинської) пора влаштувати показовий суд з немаленькою компенсацією за оприлюднення таких відео!
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