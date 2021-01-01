У Ковелі придбають мулосос за понад 3 мільйони





Про це повідомляє мер Ковеля Ігор Чайка.



Тендер пройшов, далі - оформлення документації.



Це комбінована машина КО-503ІВК-12 на шасі МАЗ-5340 з каналопромивним та вакуумним обладнанням.



Мулососом комунальні служби будуть проводити профілактичне санітарне очищення колодязів і трубопроводів міської зливової каналізації від мулу та інших забруднень, також ліквідовуватимуть аварійні засмічення. Сумарна місткість каналопромивної та вакуумної цистерн – 7 м³.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На його придбання мулососу з бюджету громади виділили 3 мільйони 365 тисяч гривень.Про це повідомляє мер КовеляТендер пройшов, далі - оформлення документації.Це комбінована машина КО-503ІВК-12 на шасі МАЗ-5340 з каналопромивним та вакуумним обладнанням.Мулососом комунальні служби будуть проводити профілактичне санітарне очищення колодязів і трубопроводів міської зливової каналізації від мулу та інших забруднень, також ліквідовуватимуть аварійні засмічення. Сумарна місткість каналопромивної та вакуумної цистерн – 7 м³.

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