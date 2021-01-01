У Ковелі придбають мулосос за понад 3 мільйони
Сьогодні, 16:05
На його придбання мулососу з бюджету громади виділили 3 мільйони 365 тисяч гривень.
Про це повідомляє мер Ковеля Ігор Чайка.
Тендер пройшов, далі - оформлення документації.
Це комбінована машина КО-503ІВК-12 на шасі МАЗ-5340 з каналопромивним та вакуумним обладнанням.
Мулососом комунальні служби будуть проводити профілактичне санітарне очищення колодязів і трубопроводів міської зливової каналізації від мулу та інших забруднень, також ліквідовуватимуть аварійні засмічення. Сумарна місткість каналопромивної та вакуумної цистерн – 7 м³.
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Про це повідомляє мер Ковеля Ігор Чайка.
Тендер пройшов, далі - оформлення документації.
Це комбінована машина КО-503ІВК-12 на шасі МАЗ-5340 з каналопромивним та вакуумним обладнанням.
Мулососом комунальні служби будуть проводити профілактичне санітарне очищення колодязів і трубопроводів міської зливової каналізації від мулу та інших забруднень, також ліквідовуватимуть аварійні засмічення. Сумарна місткість каналопромивної та вакуумної цистерн – 7 м³.
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