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У Ковелі придбають мулосос за понад 3 мільйони

У Ковелі придбають мулосос за понад 3 мільйони
На його придбання мулососу з бюджету громади виділили 3 мільйони 365 тисяч гривень.

Про це повідомляє мер Ковеля Ігор Чайка.

Тендер пройшов, далі - оформлення документації.

Це комбінована машина КО-503ІВК-12 на шасі МАЗ-5340 з каналопромивним та вакуумним обладнанням.

Мулососом комунальні служби будуть проводити профілактичне санітарне очищення колодязів і трубопроводів міської зливової каналізації від мулу та інших забруднень, також ліквідовуватимуть аварійні засмічення. Сумарна місткість каналопромивної та вакуумної цистерн – 7 м³.
У Ковелі придбають мулосос за понад 3 мільйони

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Теги: Ковель, мулосос
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