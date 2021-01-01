Показали, яким буде пам’ятник загиблим воїнам у місті на Волині





Про це розповівЯрослав Матвійчук.



Переможцем конкурсу став проєкт львівського скульптора Любомира Кукіля.



Пам’ятник буде виготовлений із бронзи. Основою цієї скульптури є центральна фігура воїна з мечем у руках та розпростертими крилами за спиною.



Постамент пам’ятника у вигляді трьох монументальних стел нагадує форму козацької могили – кургану. За задумом автора, дзвін, що розташований по центру між стелами сполучає минуле та теперішнє.



Любомир Кукіль також запропонував свій варіант облаштування благоустрою навколо пам’ятника.



Зі слів Ярослава Матвійчука, вартість пам’ятника буде відома після затвердження проєктно-кошторисного плану."Кошти на встановлення скульптури та облагородження території будуть закладені у міський бюджет на 2022 рік", – розповів перший заступник міського голови Володимир-Волинського.



Ярослав Матвійчук каже: тільки на виготовлення пам’ятника потрібно щонайменше пів року. "Ми хочемо, щоб вже на наступний День захисників та захисниць пам’ятник стояв, але у зв’язку з тендерними процедурами, встановлення може затягнутися".



Зі слів Ярослава Матвійчука, пам’ятник "Воїнам, які загинули від агресії Російської Федерації" встановлять на розі вулиць Шевченка та Ковельської.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському затвердили проєкт пам’ятника "Воїнам, які загинули від агресії Російської Федерації". У конкурсі взяли участь три проєкти.Про це розповів Суспільному перший заступник міського голови Володимир-ВолинськогоПереможцем конкурсу став проєкт львівського скульптораПам’ятник буде виготовлений із бронзи. Основою цієї скульптури є центральна фігура воїна з мечем у руках та розпростертими крилами за спиною.Постамент пам’ятника у вигляді трьох монументальних стел нагадує форму козацької могили – кургану. За задумом автора, дзвін, що розташований по центру між стелами сполучає минуле та теперішнє.Любомир Кукіль також запропонував свій варіант облаштування благоустрою навколо пам’ятника.Зі слів Ярослава Матвійчука, вартість пам’ятника буде відома після затвердження проєктно-кошторисного плану."Кошти на встановлення скульптури та облагородження території будуть закладені у міський бюджет на 2022 рік", – розповів перший заступник міського голови Володимир-Волинського.Ярослав Матвійчук каже: тільки на виготовлення пам’ятника потрібно щонайменше пів року. "Ми хочемо, щоб вже на наступний День захисників та захисниць пам’ятник стояв, але у зв’язку з тендерними процедурами, встановлення може затягнутися".Зі слів Ярослава Матвійчука, пам’ятник "Воїнам, які загинули від агресії Російської Федерації" встановлять на розі вулиць Шевченка та Ковельської.

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