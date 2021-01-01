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Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2022 рік

Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2022 рік
Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2022 рік. У цілому підтримали проєкт закону 286 нардепів.

Відповідне рішення ухвалили нардепи під час засідання ВРУ 2 грудня, пише ТСН.

Згідно з наявною інформацією, до другого читання законопроєкту Кабмін збільшив доходи та витрати держбюджету. Доходи бюджету збільшено на 54,7 млрд грн, видатки - на 55,5 млрд грн. Серед пріоритетів: зростання зарплат медиків, забезпечення житлом учасників АТО, збільшення стипендій, цифровізація.

Основні показники:

-Доходи держбюджету - 1,322 трлн грн;
-Видатки держбюджету - 1,497 трлн грн;
-Граничний обсяг дефіциту - 188,798 млрд грн;
-Надходження від рентних платежів - 71,25 млрд грн.
-Видатки на оборону - 6% ВВП;

Зокрема, згідно з законопроєктом, передбачено на зарплати медикам 2,1 млрд грн; на соціальну підтримку через карантин - 3 млрд грн; на програму "Питна вода України" - 1 млрд грн. На цифровізацію виділили 1,9 млрд грн, а на реконструкцію культурних пам'яток - 1,7 млрд грн. На кіно піде 1 млрд грн.

На розвиток аеропортної інфраструктури дали 3,4 млрд грн, залізнична інфраструктура отримала 4,3 млрд грн. На закупівлю дороговартісних ліків, зокрема для лікування СМА виділено 300 млн грн. Крім того, у держбюджеті передбачили 416 млн грн на підготовку до проведення Всеукраїнського перепису населення.

Також закладено кошти на підготовку до впровадження накопичувальної системи загальнообов`язкового державного пенсійного страхування - 50 млн грн.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, також підвищено на 3,7 мільярда видатки на національну безпеку та оборону, зокрема, на Збройні сили України – 2,5 мільярда. Голова Мінфіну додав, що Верховна Рада отримає додатково 83,9 мільйона фінансування, Державне управління справами – 23,7 мільйона, з них на Офіс президента 12,5 мільйона.

Своєю чергою, голова уряду Денис Шмигаль подякував народним депутатам за голосування, назвавши це свідомою позицією.

"Держбюджет-2022 залишився збалансованим та реалістичним, але при цьому дійсно є бюджетом модернізації країни. Пріоритети кошторису залишаються незмінними: медицина, освіта, оборона та безпека, соціальна сфера, інфраструктура, підтримка бізнесу та інновацій. Як уже анонсував президент, один із головних акцентів цього бюджету — це підвищення зарплати нашим медикам. 20 тисяч грн буде мінімальною зарплатою для лікарів. Вперше у державному бюджеті виконано вимогу закону "Про освіту". Прогнозний обсяг видатків зведеного бюджету на освіту на 2022 рік планується на рівні 7,3 % ВВП", - написав Шмигаль у Telegram.

З його слів, протягом останні 10 років жоден бюджет не передбачав такий об’єм капітальних видатків, як буде у 2022 році.

"140 млрд грн, або 9,4% від всіх видатків — це саме інвестиції в розвиток економіки. Передбачено кошти й на програми пільгового кредитування, і на доступну іпотеку для всіх українців. У бюджеті закладено десятки нових програм і практично по всіх статтях основних видатків ми значно підвищуємо фінансування. Це бюджет для розвитку та модернізації нашої країни", - уточнив прем'єр.

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Теги: держбюджет, ВР
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