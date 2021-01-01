В Україні запроваджують обов’язкову самоізоляцію для всіх, хто повернувся з країн зі штамом «Омікрон»





Відповідні зміни внесли до Постанови №1236 під час засідання Кабінету Міністрів України 1 грудня, пише



Йдеться про Південно-Африканську Республіку, Республіку Ботсвана, Зімбабве, Намібію, Королівство Лесото, Королівство Есватіні, Республіку Мозамбік, Республіку Малаві.



Нагадаємо, нещодавно зафіксували новий штам коронавірусу «Омікрон». Мутований варіант набирає темпи поширення – його зафіксовано в низці європейських країн, які починають закривати кордони для іноземців і відправляти на карантин своїх громадян.



Як повідомляє телеграм-канал Коронавірус_Інфо, з 3 грудня уряд запровадив нові правила для осіб, які в’їжджають з країн зі стрімким поширенням штаму «Омікрон».



Докладніше — в інфографіці.







Тепер особи, які понад 7 днів перебували на території вказаних країн протягом останніх двох тижнів, повинні будуть піти на самоізоляцію. Тривалість самоізоляції – 14 діб.



Важливо, що самоізоляція стосується громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які повертаються в Україну з території вищезазначених країн.



Наявність вакцинації, негативного тесту чи сертифікату про одужання не є підставою для непроходження самоізоляції чи її дострокового припинення.



Іноземцям та особам без громадянства, які постійно або тимчасово не проживають в Україні та протягом останніх 14 днів перебували на території вказаних держав більш ніж сім днів, в’їзд забороняється взагалі.



Винятками є іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, працівниками іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, а також інших категорій іноземців та осіб без громадянства за погодженням з Міністерством закордонних справ.



Мета рішення – уникнути поширення нового та поки ще не досить вивченого штаму “Омікрон” на території України.



Міністерство закордонних справ раніше вже закликало українців утриматися від поїздок до країн, де виявили вказаний варіант коронавірусу.



Українці, які наразі перебувають на території визначених країн, повинні дотримуватися всіх протиепідемічних вимог та невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у випадку появи симптомів захворювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від сьогодні, 3 грудня, Україна запроваджує обов’язкову самоізоляцію для осіб, які повернулись з країн, де стрімко поширюється новий штам коронавірусу “Омікрон”.Відповідні зміни внесли до Постанови №1236 під час засідання Кабінету Міністрів України 1 грудня, пише ТСН Йдеться про Південно-Африканську Республіку, Республіку Ботсвана, Зімбабве, Намібію, Королівство Лесото, Королівство Есватіні, Республіку Мозамбік, Республіку Малаві.Нагадаємо, нещодавно зафіксували новий. Мутований варіант набирає темпи поширення – його зафіксовано в низці європейських країн, які починають закривати кордони для іноземців і відправляти на карантин своїх громадян.Як повідомляє телеграм-канал Коронавірус_Інфо, з 3 грудня уряд запровадив нові правила для осіб, які в’їжджають з країн зі стрімким поширенням штаму «Омікрон».Докладніше — в інфографіці.Тепер особи, які понад 7 днів перебували на території вказаних країн протягом останніх двох тижнів, повинні будуть піти на самоізоляцію. Тривалість самоізоляції – 14 діб.Важливо, що самоізоляція стосується громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які повертаються в Україну з території вищезазначених країн.Наявність вакцинації, негативного тесту чи сертифікату про одужання не є підставою для непроходження самоізоляції чи її дострокового припинення.Іноземцям та особам без громадянства, які постійно або тимчасово не проживають в Україні та протягом останніх 14 днів перебували на території вказаних держав більш ніж сім днів, в’їзд забороняється взагалі.Винятками є іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, працівниками іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, а також інших категорій іноземців та осіб без громадянства за погодженням з Міністерством закордонних справ.Мета рішення – уникнути поширення нового та поки ще не досить вивченого штаму “Омікрон” на території України.Міністерство закордонних справ раніше вже закликало українців утриматися від поїздок до країн, де виявили вказаний варіант коронавірусу.Українці, які наразі перебувають на території визначених країн, повинні дотримуватися всіх протиепідемічних вимог та невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у випадку появи симптомів захворювання.

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