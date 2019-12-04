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ЄС виділить для України 1,4 мільярди євро на зміцнення кордону з Білоруссю

ЄС виділить для України 1,4 мільярди євро на зміцнення кордону з Білоруссю
Європейський Союз виділить Україні 1,4 мільйона євро на зміцнення кордону через провокації Білорусі.

Про це повідомляє APnews з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Відповідну обіцянку глава відомства Денис Монастирський отримав під час зустрічі з главою представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом. При цьому протягом кількох місяців суму допомоги можуть збільшити.

"Зважаючи на сьогоднішні виклики, МВС пропонує розглянути можливість перерозподілу частини бюджету другої фази спільного проекту EU4IBM для невідкладного облаштування українсько-білоруської ділянки кордону", - заявив Монастирський.

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Теги: Україна, кордон, Білорусь
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Коментарі 1
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так мільйон чи мільярд?
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