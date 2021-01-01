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Український футболіст зацікавив «Барселону»

Український футболіст зацікавив «Барселону»
Футболіст «Бенфіки» та збірної України Роман Яремчук розглядається як варіант підсилення атаки каталонців.

Про це йдеться на сайті Главком.

Роман Яремчук потрапив в сферу інтересів іспанської «Барселони». Нападник «Бенфіки» і збірної України є креатурою президента каталонців Жоана Лапорти. Про це повідомляє Diario Gol.

За інформацією видання, каталонці зробили пропозицію португальцям відпустити іншого нападника – Дарвіна Нуньєса. Проте їхнє бажання посилитися уругвайцем відлякала ціна на нього – 60 млн євро.

Яремчук цього сезону провів за португальський клуб 18 матчів, в яких забив 4 голи і віддав 4 результативні передачі.

«Бенфіка» і «Барселона» виступають в одній групі Ліги чемпіонів. В Лісабоні португальці розтрощили суперників – 3:0, а у гостях задовольнилися нічиєю – 0:0. Наразі іспанська команда на два очка попереду португальців.

В останньому турі «Бенфіка» прийме на власному полі київське «Динамо», а «Барселона» поїде в гості до «Баварії». В разі, якщо в цих іграх переможуть господарі, то до плей-оф потраплять «Баварія» і «Бенфіка».

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Теги: Україна, Барселона, футбол
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