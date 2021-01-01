Український футболіст зацікавив «Барселону»





Про це йдеться на сайті



Роман Яремчук потрапив в сферу інтересів іспанської «Барселони». Нападник «Бенфіки» і збірної України є креатурою президента каталонців Жоана Лапорти. Про це повідомляє Diario Gol.



За інформацією видання, каталонці зробили пропозицію португальцям відпустити іншого нападника – Дарвіна Нуньєса. Проте їхнє бажання посилитися уругвайцем відлякала ціна на нього – 60 млн євро.



Яремчук цього сезону провів за португальський клуб 18 матчів, в яких забив 4 голи і віддав 4 результативні передачі.



«Бенфіка» і «Барселона» виступають в одній групі Ліги чемпіонів. В Лісабоні португальці розтрощили суперників – 3:0, а у гостях задовольнилися нічиєю – 0:0. Наразі іспанська команда на два очка попереду португальців.



В останньому турі «Бенфіка» прийме на власному полі київське «Динамо», а «Барселона» поїде в гості до «Баварії». В разі, якщо в цих іграх переможуть господарі, то до плей-оф потраплять «Баварія» і «Бенфіка».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Футболіст «Бенфіки» та збірної України Роман Яремчук розглядається як варіант підсилення атаки каталонців.Про це йдеться на сайті Главком. Роман Яремчук потрапив в сферу інтересів іспанської «Барселони». Нападник «Бенфіки» і збірної України є креатурою президента каталонців Жоана Лапорти. Про це повідомляє Diario Gol.За інформацією видання, каталонці зробили пропозицію португальцям відпустити іншого нападника – Дарвіна Нуньєса. Проте їхнє бажання посилитися уругвайцем відлякала ціна на нього – 60 млн євро.Яремчук цього сезону провів за португальський клуб 18 матчів, в яких забив 4 голи і віддав 4 результативні передачі.«Бенфіка» і «Барселона» виступають в одній групі Ліги чемпіонів. В Лісабоні португальці розтрощили суперників – 3:0, а у гостях задовольнилися нічиєю – 0:0. Наразі іспанська команда на два очка попереду португальців.В останньому турі «Бенфіка» прийме на власному полі київське «Динамо», а «Барселона» поїде в гості до «Баварії». В разі, якщо в цих іграх переможуть господарі, то до плей-оф потраплять «Баварія» і «Бенфіка».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію