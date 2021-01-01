Волинські кравчині зачитали реп про свою роботу. ВІДЕО





Інформацію повідомили 23 листопада. Ексклюзивно для



Працівниця центру Ольга Макаряк розповіла, що «реп» відео планують зняти на кожну з професій, яку можна у них отримати. Поки зняли три: про перукарок, кравчинь та кухарів.



До створення тексту долучилися психологиня закладу, самі студенти, один написала Ольга Макаряк власноруч.



Для зйомки використали майстерню навчального закладу. Роботу побудували на власних силах та ентузіазмі, коштів не витрачали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В рамках Всеукраїнського тижня професійно-технічної освіти у Нововолинському Центрі професійно-технічної освіти проходить творчий конкурс на те, як найкраще представити професії в стилі «реп».Інформацію повідомили 23 листопада. Ексклюзивно для Район.Іваничі деталями підготовки та самої ініціативи поділилася керівниця творчих гуртків закладу.Працівниця центрурозповіла, що «реп» відео планують зняти на кожну з професій, яку можна у них отримати. Поки зняли три: про перукарок, кравчинь та кухарів.До створення тексту долучилися психологиня закладу, самі студенти, один написалавласноруч.Для зйомки використали майстерню навчального закладу. Роботу побудували на власних силах та ентузіазмі, коштів не витрачали.

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