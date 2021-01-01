Дощ та мокрий сніг — погода на Волині на завтра, 6 грудня

На Волині, як і в більшості регіонах країни, погода 6 грудня очікується з опадами, зокрема снігом та мокрим снігом.Крім того, у західних областях очікується налипання мокрого снігу та ожеледь, на дорогах — ожеледиця, замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхніПротягом усього завтрашніго дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Про це повідомляє Sinoptіk.Вранці очікується дрібний сніг, після обіду - дощ зі снігом, ближче до вечора - сніг.Вітер - північно-східний, 2-4 м/с. Температура вночі -2° морозу, вдень від 0° до +1° тепла.