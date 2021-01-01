Через ремонт труби у місті на Волині перекрили дорогу





Про це повідомляють у



Ремонт триватиме до 20 грудня на ділянці автомобільної дороги Дубечне–Стара Вижівка–Турійськ–Рожище–Ківерці–Піддубці.



Цей відрізок дороги закритий для всіх видів транспорту. У службі автомобільних доріг рекомендують об'їжджати цей відтинок дороги за селом Дачне, далі через села Прилуцьке, Липини, потім у напрямку села Піддубці. За також схемою варто рухатись у зворотному напрямку.



Автомобілі також можуть об’їжджати цю ділянку дороги через місто Ківерці вулицями Тараса Шевченка, Індустріальна та Заводська.

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