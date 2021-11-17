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У Луцьку знесли металеві сходи, які незаконно встановили до однієї з квартир. ФОТО

У Луцьку знесли металеві сходи, які незаконно встановили до однієї з квартир. ФОТО
Луцькі муніципали демонтували металеві сходи, які встановили до однієї з квартир на вул. Кравчука, 40.

Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у фейсбуці.

Вказані сходи були встановлені незаконно на земельній ділянці комунальної власності з метою подальшої реконструкції житлової квартири в будинку на вул. Кравчука, 40 під офісне приміщення чи магазин. Таким чином, власник приміщення за рахунок території загального користування планував побудувати додаткові квадратні метри та влаштувати окремий вхід.
У Луцьку знесли металеві сходи, які незаконно встановили до однієї з квартир. ФОТО

Демонтажні роботи провели згідно із рішенням виконкому міськради від 17.11.2021 «Про демонтаж конструкції на вул. Кравчука, 40».
У Луцьку знесли металеві сходи, які незаконно встановили до однієї з квартир. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, демонтаж, сходи
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