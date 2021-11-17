У Луцьку знесли металеві сходи, які незаконно встановили до однієї з квартир. ФОТО

Луцькі муніципали демонтували металеві сходи, які встановили до однієї з квартир на вул. Кравчука, 40.Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у фейсбуці.Вказані сходи були встановлені незаконно на земельній ділянці комунальної власності з метою подальшої реконструкції житлової квартири в будинку на вул. Кравчука, 40 під офісне приміщення чи магазин. Таким чином, власник приміщення за рахунок території загального користування планував побудувати додаткові квадратні метри та влаштувати окремий вхід.Демонтажні роботи провели згідно із рішенням виконкому міськради від 17.11.2021 «Про демонтаж конструкції на вул. Кравчука, 40».