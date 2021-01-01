МОЗ попереджає про шахрайську схему щодо тисячі за вакцинацію

Віктор Ляшко. Йдеться на офіційній сторінці



В Україні розкрили шахрайську схему щодо тисячі за вакцинацію.



Від імені МОЗ надсилають інформацію з проханням надіслати номер карти та інші персональні дані для отримання 1000 гривень за повний курс щеплення.



"Насправді від імені міністерства жодних повідомлень не формувалось та не надсилалось громадянам", – заявив Віктор Ляшко.



Міністр звернув увагу на те, старт виплат відбудеться уже 19 грудня. Механізм отримання – онлайн через мобільний додаток "Дія".

"Користуйтеся тільки офіційною та перевіреною інформацією", – наголосив глава МОЗ.



Користувачі соціальних мереж уже розповіли, які їх намагалися обдурити шахраї щодо тисячі за вакцинацію.



За їхніми словами, спочатку на номер телефону прийшло повідомлення з текстом з українськими словами, але написаними латиницею та з помилками.



"Вам доступна виплата за вакцинацію COVID-19 1000 UAN. Підтвердити зарахування…" Далі пропонують перейти за посиланням, яке веде на фейковий сайт "Дії".



Якщо людина натискає на кнопку "отримати виплату", її направляють на фальшивий сайт "Приватбанку", де просять ввести особисті дані.





Умови отримання тисячі гривень за вакцинацію



Отримати обіцяну президентом Зеленським виплату зможуть лише ті, хто пройшов повний курс вакцинації. Чіткої схеми виплат в уряді ще немає, але вже можна стверджувати, що аж ніяк не йтиметься про отримання коштів "на руки".



В Офісі Президента кажуть, що це буде певний ваучер, сертифікат або депозит на перелік товарів та послуг. Вичерпний список обіцяють оголосити найближчим часом. Натомість глава уряду Денис Шмигаль дещо конкретизував подальшу реалізацію задуму. Він стверджує, що гроші виплатять на віртуальні платіжні картки через «Дію». Витратити їх можна буде на квитки в кінотеатр, театр, на концерт, заняття спортом чи подорожі Україною потягом або літаком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров’я України попереджає українців, що шахраї почали розсилати фейкові повідомлення про виплату тисячі гривень за повний курс щеплення проти COVID-19. З такою заявою виступив глава МОЗ. Йдеться на офіційній сторінці Міністерства Від імені МОЗ надсилають інформацію з проханням надіслати номер карти та інші персональні дані для отримання 1000 гривень за повний курс щеплення."Насправді від імені міністерства жодних повідомлень не формувалось та не надсилалось громадянам", – заявив Віктор Ляшко.Міністр звернув увагу на те, старт виплат відбудеться уже 19 грудня. Механізм отримання – онлайн через мобільний додаток "Дія"."Користуйтеся тільки офіційною та перевіреною інформацією", – наголосив глава МОЗ.Користувачі соціальних мереж уже розповіли, які їх намагалися обдурити шахраї щодо тисячі за вакцинацію.За їхніми словами, спочатку на номер телефону прийшло повідомлення з текстом з українськими словами, але написаними латиницею та з помилками."Вам доступна виплата за вакцинацію COVID-19 1000 UAN. Підтвердити зарахування…" Далі пропонують перейти за посиланням, яке веде на фейковий сайт "Дії".Якщо людина натискає на кнопку "отримати виплату", її направляють на фальшивий сайт "Приватбанку", де просять ввести особисті дані.Отримати обіцяну президентомвиплату зможуть лише ті, хто пройшов повний курс вакцинації. Чіткої схеми виплат в уряді ще немає, але вже можна стверджувати, що аж ніяк не йтиметься про отримання коштів "на руки".В Офісі Президента кажуть, що це буде певний ваучер, сертифікат або депозит на перелік товарів та послуг. Вичерпний список обіцяють оголосити найближчим часом. Натомість глава урядудещо конкретизував подальшу реалізацію задуму. Він стверджує, що гроші виплатять на віртуальні платіжні картки через «Дію». Витратити їх можна буде на квитки в кінотеатр, театр, на концерт, заняття спортом чи подорожі Україною потягом або літаком.

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