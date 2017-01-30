На Волині мама підлітка через суд відмовилася від ID-картки з чіпом





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Як йдеться в рішенні Волинського окружного адміністративного суду від 3 грудня, цьогоріч матір 16-річного хлопця завернулась з заявою до ратнівського відділу Державної міграційної служби, аби її сину видали паспорт у формі книжечки. Втім, жінці відмовили, мотивувавши це тим, що наразі всім громадянам видають id-картки, а книжечки лише у випадку, якщо є рішення суду.



Жінка подала позов з вимогою визнати відмову протиправною. «Позивач вважає, що відповідач, відмовляючи її сину в оформленні паспорта у формі книжечки, грубо та безпідставно порушує його законні права та інтереси, оскільки ID-картка містить в собі безконтактний електронний носій із персональними даними, від обробки яких він відмовляється», – йдеться у матеріалах справи.



У суді послались на висновки Великої Палати Верховного суду, зроблені щодо подібної справи. У вересні 2018 року судді зобов'язали органи Державної міграційної служби видавати паспорти-книжечки громадянам, які відмовляються від ID-карток через релігійні переконання.



Відтак суддя Тетяна Димарчук зобов'язала ратнівський відділ управління Державної міграційної служби видати юнаку паспорт у вигляді книжечки. Оскаржити рішення можна впродовж 30 днів у апеляційному суді.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський окружний адміністративний суд зобов'язав ратнівський відділ Державної міграційної служби видати 16-річному юнаку паспорт у вигляді книжечки. З таким проханням цьогоріч до управління звернулась матір хлопця, але їй відмовили, пояснивши, що наразі видають лише ID-картки. Втім, приймати паспорт нового зразка жінка та її син не захотіли, оскільки такий документ містить в собі чіп з персональними даними, а від їхньої обробки вони вирішили відмовитись.Про це пише ZAXID.NET Як йдеться в рішенні Волинського окружного адміністративного суду від 3 грудня, цьогоріч матір 16-річного хлопця завернулась з заявою до ратнівського відділу Державної міграційної служби, аби її сину видали паспорт у формі книжечки. Втім, жінці відмовили, мотивувавши це тим, що наразі всім громадянам видають id-картки, а книжечки лише у випадку, якщо є рішення суду.Жінка подала позов з вимогою визнати відмову протиправною. «Позивач вважає, що відповідач, відмовляючи її сину в оформленні паспорта у формі книжечки, грубо та безпідставно порушує його законні права та інтереси, оскільки ID-картка містить в собі безконтактний електронний носій із персональними даними, від обробки яких він відмовляється», – йдеться у матеріалах справи.У суді послались на висновки Великої Палати Верховного суду, зроблені щодо подібної справи. У вересні 2018 року судді зобов'язали органи Державної міграційної служби видавати паспорти-книжечки громадянам, які відмовляються від ID-карток через релігійні переконання.Відтак суддязобов'язала ратнівський відділ управління Державної міграційної служби видати юнаку паспорт у вигляді книжечки. Оскаржити рішення можна впродовж 30 днів у апеляційному суді.

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