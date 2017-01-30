вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині мама підлітка через суд відмовилася від ID-картки з чіпом

На Волині мама підлітка через суд відмовилася від ID-картки з чіпом
Волинський окружний адміністративний суд зобов'язав ратнівський відділ Державної міграційної служби видати 16-річному юнаку паспорт у вигляді книжечки. З таким проханням цьогоріч до управління звернулась матір хлопця, але їй відмовили, пояснивши, що наразі видають лише ID-картки. Втім, приймати паспорт нового зразка жінка та її син не захотіли, оскільки такий документ містить в собі чіп з персональними даними, а від їхньої обробки вони вирішили відмовитись.

Про це пише ZAXID.NET.

Як йдеться в рішенні Волинського окружного адміністративного суду від 3 грудня, цьогоріч матір 16-річного хлопця завернулась з заявою до ратнівського відділу Державної міграційної служби, аби її сину видали паспорт у формі книжечки. Втім, жінці відмовили, мотивувавши це тим, що наразі всім громадянам видають id-картки, а книжечки лише у випадку, якщо є рішення суду.

Жінка подала позов з вимогою визнати відмову протиправною. «Позивач вважає, що відповідач, відмовляючи її сину в оформленні паспорта у формі книжечки, грубо та безпідставно порушує його законні права та інтереси, оскільки ID-картка містить в собі безконтактний електронний носій із персональними даними, від обробки яких він відмовляється», – йдеться у матеріалах справи.

У суді послались на висновки Великої Палати Верховного суду, зроблені щодо подібної справи. У вересні 2018 року судді зобов'язали органи Державної міграційної служби видавати паспорти-книжечки громадянам, які відмовляються від ID-карток через релігійні переконання.

Відтак суддя Тетяна Димарчук зобов'язала ратнівський відділ управління Державної міграційної служби видати юнаку паспорт у вигляді книжечки. Оскаржити рішення можна впродовж 30 днів у апеляційному суді.

Головне фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, паспорт, книжечка, суд, підліток
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку автомобіль збив дитину
Сьогодні, 15:47
Район Волині, що межує з Білоруссю, відділився від неї колючим дротом
Сьогодні, 15:45
На Волині мама підлітка через суд відмовилася від ID-картки з чіпом
Сьогодні, 15:29
Судитимуть чоловіка, який зарізав свого сусіда
Сьогодні, 15:11
На Волині помер протоієрей
Сьогодні, 14:42
Схожі новини
На Волині за незаконну агітацію судили підлітка На Волині за незаконну агітацію судили підлітка
30 січень, 2017, 13:40
Судитимуть волинянина, який бив та принижував колишню дружину Судитимуть волинянина, який бив та принижував колишню дружину
Сьогодні, 12:40
Волинському податківцю, який погорів на хабарі, повернули 365 тисяч гривень Волинському податківцю, який погорів на хабарі, повернули 365 тисяч гривень
07 грудень, 15:59
За вбивство матері волинянин проведе 5 років за ґратами За вбивство матері волинянин проведе 5 років за ґратами
06 грудень, 16:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку вночі на Федорова викрали авто
Сьогодні, 15:57
 0
У Луцьку автомобіль збив дитину
Сьогодні, 15:47
 0
Район Волині, що межує з Білоруссю, відділився від неї колючим дротом
Сьогодні, 15:45
 0
На Волині мама підлітка через суд відмовилася від ID-картки з чіпом
Сьогодні, 15:29
 0
Судитимуть чоловіка, який зарізав свого сусіда
Сьогодні, 15:11
 0
Медіа
відео
1/8