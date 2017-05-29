Маленький син учасника АТО бореться із важкою хворобою: потрібна допомога

Сім'ї ковельчанина, учасника АТО, потрібна допомога. Його маленький синбореться із важкою хворобою, йому необхідна операція.Про це у фейсбук-спільноті "Військові капелани Волині" написала Inna Tretyak.Лікарі поставили хлопчику діагноз краніосинозтоз, скафоцефалія. Роману потрібна термінова операція, яка коштує 40 тисяч гривень."Маленький Ромчик, якого всі дуже чекали, народився передчасно. Згодом лікарі оголосили страшний діагноз: краніосинозтоз, скафоцефалія. Ця хвороба потребує оперативного втручання на мозку дитини, а згодом - і тривалого курсу реабілітації. Але вона не вирок! Ця операція допоможе маленькому Ромчику, сину відважного воїна, жити повноцінним життям", - йдеться у дописі.Картка, на яку можна надіслати кошти:5168 7573 5476 3411 (Михайло Ярмола).