Курс валют у Луцьку на 9 грудня
Сьогодні, 09:28
Курс долара в обмінниках Луцька станом на четвер, 9 грудня, такий: купівля – 27,24, продаж – 27,35.
Євро продають за 30,70.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його купують за 6,66.
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Євро продають за 30,70.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його купують за 6,66.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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