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Курс валют у Луцьку на 9 грудня

Курс валют у Луцьку на 9 грудня
Курс долара в обмінниках Луцька станом на четвер, 9 грудня, такий: купівля – 27,24, продаж – 27,35.

Євро продають за 30,70.

Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.

Щодо польського злотого, то його купують за 6,66.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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