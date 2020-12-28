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Волинського посадовця судитимуть за вимагання 1000 доларів хабара

Волинського посадовця судитимуть за вимагання 1000 доларів хабара
На Волині посадовця Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, судитимуть за зловживання впливом.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області.

Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене завідувачем сектору Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у Волинській області, зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

Слідство вважає, що посадовець вимагав від керівника приватного підприємства 1000 доларів США за вплив на членів комісії у Києві задля вирішення питання про видачу суб’єкту господарювання ліцензії на постачання електроенергії споживачу.

20 вересня 2021 року чиновника затримано під час одержання ним від керівника підприємства 20 тисяч гривень.

Наразі він відсторонений від посади й невдовзі постане перед судом.

Згідно з санкцією ч. 3 ст. 369-2 КК України, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди, караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

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Теги: хабар, Волинь, посадовець, вплив
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