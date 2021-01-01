На Волині на дотримання протиепідемічних обмежень перевірили магазини та кафе. ФОТО

Сьогодні, 9 грудня, поліцейські разом з фахівцями Держпродспоживслужби та представниками Волинської ОДА перевірили заклади харчування, магазини не побутових товарів та інші місця громадського користування щодо дотримання персоналом і громадянами правил та обмежень карантину, а також наявності необхідної COVID-документації.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Такі профілактичні рейди мають здебільшого превентивний характер. За словами заступника начальника відділу превенції Луцького районного управління поліції, зверталась увага на виявлення підроблених ковід-сертифікатів.Тож такі документи просили пред’явити не лише в персоналу, а й у відвідувачів закладів.«У всіх громадян або були відповідні сертифікати про вакцинацію, або чинні довідки, що вони перехворіли», - розповів Віталій Хилимончук.Разом з тим, були виявлені певні прогалини щодо роботи: відсутність журналу обліку температурного скринінгу, журналу обробки поверхонь, смітників для використаних засобів індивідуального захисту тощо. У такі заклади рейдова група завітає повторно та проведе перевірку.Якщо порушення далі будуть, власників притягнуть до відповідальності.Правоохоронці продовжують проводити профілактичні заходи та закликають громадян дотримуватись карантинних обмежень.