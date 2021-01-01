На Волині на дотримання протиепідемічних обмежень перевірили магазини та кафе. ФОТО
Сьогодні, 16:45
Сьогодні, 9 грудня, поліцейські разом з фахівцями Держпродспоживслужби та представниками Волинської ОДА перевірили заклади харчування, магазини не побутових товарів та інші місця громадського користування щодо дотримання персоналом і громадянами правил та обмежень карантину, а також наявності необхідної COVID-документації.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Такі профілактичні рейди мають здебільшого превентивний характер. За словами заступника начальника відділу превенції Луцького районного управління поліції Віталія Хилимончука, зверталась увага на виявлення підроблених ковід-сертифікатів.
Тож такі документи просили пред’явити не лише в персоналу, а й у відвідувачів закладів.
«У всіх громадян або були відповідні сертифікати про вакцинацію, або чинні довідки, що вони перехворіли», - розповів Віталій Хилимончук.
Разом з тим, були виявлені певні прогалини щодо роботи: відсутність журналу обліку температурного скринінгу, журналу обробки поверхонь, смітників для використаних засобів індивідуального захисту тощо. У такі заклади рейдова група завітає повторно та проведе перевірку.
Якщо порушення далі будуть, власників притягнуть до відповідальності.
Правоохоронці продовжують проводити профілактичні заходи та закликають громадян дотримуватись карантинних обмежень.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Такі профілактичні рейди мають здебільшого превентивний характер. За словами заступника начальника відділу превенції Луцького районного управління поліції Віталія Хилимончука, зверталась увага на виявлення підроблених ковід-сертифікатів.
Тож такі документи просили пред’явити не лише в персоналу, а й у відвідувачів закладів.
«У всіх громадян або були відповідні сертифікати про вакцинацію, або чинні довідки, що вони перехворіли», - розповів Віталій Хилимончук.
Разом з тим, були виявлені певні прогалини щодо роботи: відсутність журналу обліку температурного скринінгу, журналу обробки поверхонь, смітників для використаних засобів індивідуального захисту тощо. У такі заклади рейдова група завітає повторно та проведе перевірку.
Якщо порушення далі будуть, власників притягнуть до відповідальності.
Правоохоронці продовжують проводити профілактичні заходи та закликають громадян дотримуватись карантинних обмежень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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