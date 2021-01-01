У місті на Волині в центральному парку проводять самовільне будівництво. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Ігор Чайка.



"Я – за підприємців, але підміняти законність нахабством та безкарністю нікому не дозволено", – написав очільник міста.



За його словами, сьогодні, 10 грудня, представники архітектурно-будівельного контролю Ковельської міської ради разом із працівниками правоохоронних органів зафіксували факт незаконного будівництва.



В Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва немає даних про дозвільні документи на початок виконання будівельних робіт.



"А за фактом тут зараз: котлован, рух техніки, в тому числі великогабаритної, по пішохідних паркових зонах. Очікую на негайну реакцію правоохоронців та вимагатиму відшкодування завданих місту збитків через суд, – наголошує Ігор Чайка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Факт незаконного будівництва зафіксували у Ковелі в парку культури і відпочинку імені Лесі Українки на місці, де було кафе «Казка».Про це на своїй сторінці у фейсбуці мер Ковеля"Я – за підприємців, але підміняти законність нахабством та безкарністю нікому не дозволено", – написав очільник міста.За його словами, сьогодні, 10 грудня, представники архітектурно-будівельного контролю Ковельської міської ради разом із працівниками правоохоронних органів зафіксували факт незаконного будівництва.В Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва немає даних про дозвільні документи на початок виконання будівельних робіт."А за фактом тут зараз: котлован, рух техніки, в тому числі великогабаритної, по пішохідних паркових зонах. Очікую на негайну реакцію правоохоронців та вимагатиму відшкодування завданих місту збитків через суд, – наголошує Ігор Чайка.

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