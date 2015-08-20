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РФ погрожує «масштабним конфліктом у Європі» через зближення України з НАТО

РФ погрожує «масштабним конфліктом у Європі» через зближення України з НАТО
РФ вважає, що НАТО нібито втягує Україну в Альянс і підштовхує Київ до «агресивних кроків»

Російська Федерація пов'язує можливий вступ України до НАТО з ризиками масштабного військового конфлікту в Європі. Про це йдеться у заяві МЗС Росії, - пише Главком.

РФ вважає, що НАТО нібито втягує Україну в Альянс і підштовхує Київ до «агресивних кроків».

Також Москві не подобається перспектива розміщень ракетних комплексів на українській території.

«Взято курс на втягування України до НАТО, що загрожує появою там ударних ракетних комплексів з мінімальним часом підльоту до Центральної Росії та інших дестабілізуючих озброєнь. Така безвідповідальна поведінка створює неприйнятні загрози нашій безпеці, провокує серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту в Європі», – йдеться в заяві МЗС Росії.

Раніше у Білому домі сказали, коли Україна може приєднатися до НАТО.

Нагадаємо, після розмови з Байденом Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО.

«Нас не може не турбувати перспектива можливого вступу України до НАТО, тому що за цим, безсумнівно, послідує розміщення там військових контингентів, баз і озброєнь, які нам загрожують», – твердить російський президент.

Також Путін озвучив пропозицію Байдена щодо України. Зі слів російського диктатора, буде створено нову спецструктуру для безпекових питань.

Він також відповів на запитання, чи збирається Росія нападати на Україну.

Натомість Байден сказав Путіну: США готові зробити те, чого не робили в 2014 році.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/world/observe/rosiya-pobachila-u-vstupi-ukrajini-do-nato-rizik-masshtabnogo-konfliktu-v-jevropi-805816.html

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Теги: Україна, НАТО, РФ
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