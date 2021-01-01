Лікар назвав незвичний симптом штаму «Омікрон» у дітей
Сьогодні, 05:42
Британський лікар Девід Лойд назвав незвичний симптом, який може проявлятися у дітей, які заразилися штамом "Омікрон".
Про це пише ТСН з посиланням на Sky News.
Експерт зазначив, що різниця між симптомами хвороби у дорослих та дітей є. Лойд додав, що лише у невеликої групи пацієнтів з COVID-19 завжди фіксувався висип, проте, за його словами, "до 15% дітей з "Омікроном" страждають висипом, незвичайним висипом".
"Медики поступово дізнаються більше про цей штам вірусу. Сподіватимемося, що цей варіант не такий смертоносний, як "Дельта", і ми зможемо впоратися з ним. Але так, часи тривожні", – додав він.
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Про це пише ТСН з посиланням на Sky News.
Експерт зазначив, що різниця між симптомами хвороби у дорослих та дітей є. Лойд додав, що лише у невеликої групи пацієнтів з COVID-19 завжди фіксувався висип, проте, за його словами, "до 15% дітей з "Омікроном" страждають висипом, незвичайним висипом".
"Медики поступово дізнаються більше про цей штам вірусу. Сподіватимемося, що цей варіант не такий смертоносний, як "Дельта", і ми зможемо впоратися з ним. Але так, часи тривожні", – додав він.
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