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Лікар назвав незвичний симптом штаму «Омікрон» у дітей

Лікар назвав незвичний симптом штаму «Омікрон» у дітей
Британський лікар Девід Лойд назвав незвичний симптом, який може проявлятися у дітей, які заразилися штамом "Омікрон".

Про це пише ТСН з посиланням на Sky News.

Експерт зазначив, що різниця між симптомами хвороби у дорослих та дітей є. Лойд додав, що лише у невеликої групи пацієнтів з COVID-19 завжди фіксувався висип, проте, за його словами, "до 15% дітей з "Омікроном" страждають висипом, незвичайним висипом".

"Медики поступово дізнаються більше про цей штам вірусу. Сподіватимемося, що цей варіант не такий смертоносний, як "Дельта", і ми зможемо впоратися з ним. Але так, часи тривожні", – додав він.


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Теги: Омікрон, симптоми, діти, коронавірус
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