Відкачував воду з-під зруйнованого реактора: історія ліквідатора з Луцька

Ігор Іщук брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Після виїзду з Чорнобиля 8 травня одразу потрапив у госпіталь МВС у Києві.



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У складі команди пожежників з Луцька Ігор Іщук за 10 днів після аварії на ЧАЕС поїхав у місто Прип'ять відкачувати радіоактивно забруднену воду з-під зруйнованого реактора. Про те, що сталася аварія на атомній електростанції ніхто тоді нікому не казав, — каже ліквідатор.



Чоловік тоді працював шофером насосної станції. Пригадує: додому подзвонили, сказали з'явитися в Київ, мити місто. З Луцька тоді виїхало дві насосні станції та дві пожежні машини. 7 травня були вже у місті Прип'ять.



Ліквідатору довелось працювати у підвалі, де була радіоактивна вода. "На коліях стояла насосна станція і рукави йшли на територію десь може півтора кілометра. Вода, яку відкачували, йшла у водойми. Тоді казали: якби рівень води досяг критичної точки, стався б термоядерний вибух, як воднева бомба", — розповідає Ігор Іщук.



Ігор Іщук каже: дозиметрів пожежникам не видавали. З засобів захисту мали тільки респіратори та білі бавовняні костюми. Відкачувати воду довелось безперервно, впродовж 18 годин.



Після виїзду з Чорнобиля 8 травня чоловік одразу потрапив у госпіталь МВС у Києві. Почав боліти живіт. "Бо поки працювали пили воду з кранів тих, що на станції, мінеральної не було", — каже ліквідатор. У лікарні, — каже, — зрозумів, що втратив здоров’я.



Нині Ігор Іщук живе у Боголюбах, каже нещодавно переніс операцію, завжди до пам’ятних дат згадує людей, які разом з ним боролися з наслідками чорнобильської катастрофи.



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