Відкачував воду з-під зруйнованого реактора: історія ліквідатора з Луцька
Сьогодні, 09:59
Лучанин Ігор Іщук брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Після виїзду з Чорнобиля 8 травня одразу потрапив у госпіталь МВС у Києві.
Про це пише Суспільне.Волинь.
У складі команди пожежників з Луцька Ігор Іщук за 10 днів після аварії на ЧАЕС поїхав у місто Прип'ять відкачувати радіоактивно забруднену воду з-під зруйнованого реактора. Про те, що сталася аварія на атомній електростанції ніхто тоді нікому не казав, — каже ліквідатор.
Чоловік тоді працював шофером насосної станції. Пригадує: додому подзвонили, сказали з'явитися в Київ, мити місто. З Луцька тоді виїхало дві насосні станції та дві пожежні машини. 7 травня були вже у місті Прип'ять.
Ліквідатору довелось працювати у підвалі, де була радіоактивна вода. "На коліях стояла насосна станція і рукави йшли на територію десь може півтора кілометра. Вода, яку відкачували, йшла у водойми. Тоді казали: якби рівень води досяг критичної точки, стався б термоядерний вибух, як воднева бомба", — розповідає Ігор Іщук.
Ігор Іщук каже: дозиметрів пожежникам не видавали. З засобів захисту мали тільки респіратори та білі бавовняні костюми. Відкачувати воду довелось безперервно, впродовж 18 годин.
Після виїзду з Чорнобиля 8 травня чоловік одразу потрапив у госпіталь МВС у Києві. Почав боліти живіт. "Бо поки працювали пили воду з кранів тих, що на станції, мінеральної не було", — каже ліквідатор. У лікарні, — каже, — зрозумів, що втратив здоров’я.
Нині Ігор Іщук живе у Боголюбах, каже нещодавно переніс операцію, завжди до пам’ятних дат згадує людей, які разом з ним боролися з наслідками чорнобильської катастрофи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Суспільне.Волинь.
У складі команди пожежників з Луцька Ігор Іщук за 10 днів після аварії на ЧАЕС поїхав у місто Прип'ять відкачувати радіоактивно забруднену воду з-під зруйнованого реактора. Про те, що сталася аварія на атомній електростанції ніхто тоді нікому не казав, — каже ліквідатор.
Чоловік тоді працював шофером насосної станції. Пригадує: додому подзвонили, сказали з'явитися в Київ, мити місто. З Луцька тоді виїхало дві насосні станції та дві пожежні машини. 7 травня були вже у місті Прип'ять.
Ліквідатору довелось працювати у підвалі, де була радіоактивна вода. "На коліях стояла насосна станція і рукави йшли на територію десь може півтора кілометра. Вода, яку відкачували, йшла у водойми. Тоді казали: якби рівень води досяг критичної точки, стався б термоядерний вибух, як воднева бомба", — розповідає Ігор Іщук.
Ігор Іщук каже: дозиметрів пожежникам не видавали. З засобів захисту мали тільки респіратори та білі бавовняні костюми. Відкачувати воду довелось безперервно, впродовж 18 годин.
Після виїзду з Чорнобиля 8 травня чоловік одразу потрапив у госпіталь МВС у Києві. Почав боліти живіт. "Бо поки працювали пили воду з кранів тих, що на станції, мінеральної не було", — каже ліквідатор. У лікарні, — каже, — зрозумів, що втратив здоров’я.
Нині Ігор Іщук живе у Боголюбах, каже нещодавно переніс операцію, завжди до пам’ятних дат згадує людей, які разом з ним боролися з наслідками чорнобильської катастрофи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Продають нові котеджі у селі Лище. РЕНДЕРИ*
Сьогодні, 10:18
Відкачував воду з-під зруйнованого реактора: історія ліквідатора з Луцька
Сьогодні, 09:59
Кохана померла від ковіду: що відомо про лучанина, який хотів вистрибнути з вікна. ВІДЕО
Сьогодні, 09:31
Курс валют у Луцьку на 15 грудня
Сьогодні, 09:19
Медіа