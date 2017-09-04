Міносвіти боротиметься з нісенітницями у підручниками



Оновлення порядку конкурсного відбору шкільних підручників є важливим кроком до вдосконалення їхнього змісту та покращення якості.



На цьому наголосив міністр освіти Сергій Шкарлет, коментуючи роботу МОН щодо поліпшення якості шкільних підручників, - пише



За його словами, роботу в цьому напрямі Міністерство освіти розпочало минулого року.



«Всі пам’ятають, яка критика лунала від батьків і вчителів стосовно виданого у 2017 році підручника з хімії для 9 класу та із всесвітньої історії для 11 класу 2019 року. Вважаю, що критика абсолютно обґрунтована, оскільки мали місце недоречні нісенітниці на сторінках навчальної літератури», – зауважив міністр.



Він також зауважив, що боротися з цією проблемою команда МОН почала саме з суттєвого поліпшення процедури відбору.



«Конкурсні відбори підручників (крім електронних) для 9 класу та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників вже були оголошені за новими правилами. Головна відмінність нового Порядку – цілковита прозорість і відкритість усіх етапів конкурсу», – зазначив Шкарлет.



Зокрема, у відборі зможуть взяти участь лише ті підручники, яким надано гриф МОН. Таким чином, процес здійснення експертизи підручників виводиться за межі конкурсу – він буде йому передувати. Це дозволить збільшити час для роботи експертів, а також надасть авторам і видавництвам можливість доопрацювати підручники після отриманих зауважень.



Окрім того, міністр освіти наголосив, що відтепер підручники подаватимуться на конкурс у вигляді оригінал-макетів, часу для ознайомлення з новоствореними підручниками передбачено більше.



Також обов’язковим стало обговорення підручників педагогічними працівниками, батьками та іншими зацікавленими особами.



Окрема увага приділятиметься дизайнерському оформленню навчальних видань.



«На цьому ми не зупиняємося. У планах – відновити процес апробації підручників перед масовим запровадженням їх у заклади освіти», – резюмував міністр освіти.



Як відомо, 14 грудня Верховна Рада ухвалила закон, метою якого є вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості шкільної навчальної літератури.

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