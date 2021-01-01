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Стало відомо, кому належить вантажівка, з якої вночі у Луцьку зливали нечистоти

Стало відомо, кому належить вантажівка, з якої вночі у Луцьку зливали нечистоти
З`ясували, кому належить автомобіль MAN із цистерною Trailor, з якої у Луцьку в рів зливали невідому речовину із їдким запахом.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Як з’ясувалося, тягач і причіп належать Клевцю Володимиру Омеляновичу 1980 року народження. Місцем його проживання вказано місто Коломия вулиця Бортнянського, що на Івано-Франківщині.

Нагадаємо, вночі на вулиці Гущанській у Луцьку водій вантажівки зливав у канал зелену рідину з їдким запахом.

На питання патрульних, що перебуває у цистерні і чому він зливає цю речовину у канал, чоловік відповісти не зміг. Натомість запропонував 12 тисяч гривень, аби зам’яти справу.

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Теги: Нечистоти, сморід, поліція, вантажівка
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