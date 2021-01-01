Стало відомо, кому належить вантажівка, з якої вночі у Луцьку зливали нечистоти
Сьогодні, 13:55
З`ясували, кому належить автомобіль MAN із цистерною Trailor, з якої у Луцьку в рів зливали невідому речовину із їдким запахом.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Як з’ясувалося, тягач і причіп належать Клевцю Володимиру Омеляновичу 1980 року народження. Місцем його проживання вказано місто Коломия вулиця Бортнянського, що на Івано-Франківщині.
Нагадаємо, вночі на вулиці Гущанській у Луцьку водій вантажівки зливав у канал зелену рідину з їдким запахом.
На питання патрульних, що перебуває у цистерні і чому він зливає цю речовину у канал, чоловік відповісти не зміг. Натомість запропонував 12 тисяч гривень, аби зам’яти справу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Як з’ясувалося, тягач і причіп належать Клевцю Володимиру Омеляновичу 1980 року народження. Місцем його проживання вказано місто Коломия вулиця Бортнянського, що на Івано-Франківщині.
Нагадаємо, вночі на вулиці Гущанській у Луцьку водій вантажівки зливав у канал зелену рідину з їдким запахом.
На питання патрульних, що перебуває у цистерні і чому він зливає цю речовину у канал, чоловік відповісти не зміг. Натомість запропонував 12 тисяч гривень, аби зам’яти справу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Стало відомо, кому належить вантажівка, з якої вночі у Луцьку зливали нечистоти
Сьогодні, 13:55
Нові правила в’їзду до Польщі спричинили кілометрові черги з вантажівок на волинському кордоні
Сьогодні, 13:45
У Луцьку п’яний водій скоїв ДТП
Сьогодні, 13:25
Мама-суддя подарувала помічнику мера Луцька мільйон
Сьогодні, 13:12
На Волині в маршрутці помер чоловік
Сьогодні, 13:01
Медіа