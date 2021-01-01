Стало відомо, кому належить вантажівка, з якої вночі у Луцьку зливали нечистоти





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Як з’ясувалося, тягач і причіп належать Клевцю Володимиру Омеляновичу 1980 року народження. Місцем його проживання вказано місто Коломия вулиця Бортнянського, що на Івано-Франківщині.



Нагадаємо, вночі на вулиці Гущанській у Луцьку



На питання патрульних, що перебуває у цистерні і чому він зливає цю речовину у канал, чоловік відповісти не зміг. Натомість запропонував 12 тисяч гривень, аби зам’яти справу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З`ясували, кому належить автомобіль MAN із цистерною Trailor, з якої у Луцьку в рів зливали невідому речовину із їдким запахом.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Як з’ясувалося, тягач і причіп належать1980 року народження. Місцем його проживання вказано місто Коломия вулиця Бортнянського, що на Івано-Франківщині.Нагадаємо, вночі на вулиці Гущанській у Луцьку водій вантажівки зливав у канал зелену рідину з їдким запахом На питання патрульних, що перебуває у цистерні і чому він зливає цю речовину у канал, чоловік відповісти не зміг. Натомість запропонував 12 тисяч гривень, аби зам’яти справу.

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