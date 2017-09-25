Рада заборонила рекламу електронних сигарет





Як передає



У в пояснювальній записці до документу зазначається, що головними цілями закону є забезпечення високого рівня захисту здоров'я людей, особливо дітей та молоді, від куріння, що сприятиме зменшенню захворюваності та передчасної смертності від неінфекційних хвороб, зокрема захворювань, які спричинені вживанням тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин. Норми цього закону спрямовані на зменшення привабливості тютюнових виробів, захисту від впливу вторинного тютюнового диму, викидів від електронних сигарет та аерозолю тютюнових виробів для нагрівання у публічних приміщеннях, що допоможе запобігти виникненню нікотинової залежності у людей.



Таким чином закон сприятиме виконанню Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку затвердженого постановою уряду України №530-р від 26.07.2018 року.



Серед іншого, закон передбачає запровадження комбінованого медичного попередження (текстове та графічне попередження) на пачках тютюнових виробів та збільшення розміру попереджень про шкоду куріння з 50% до 65% від площі пачки. Попередження будуть містити реалістичні зображення хвороб, викликаних курінням, та щорічно оновлюватися.



Також закон запроваджує визначення та регулювання бездимних тютюнових виробів, зокрема тютюнових виробів для електричного нагрівання, та пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів, а також вимоги цих виробів.



Окрім цього, змінами забороняється викладка, реклама, стимулювання продажу та спонсорство бездимних тютюнових виробів та пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів, запроваджуються вимоги до маркування, забороняється використання смако-ароматичних добавок (фруктові, ягідні), які вводять споживачів в оману, забороняє вживання у громадських місцях.



Також змінами у закон України № 2899-IV «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» вноситься нова стаття, яка регулює вимоги щодо здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і імпортом електронних сигарет та заправних контейнерів, а також стаття щодо звітності про інгредієнти та викиди.



Закон набирає чинності через дванадцять місяців з дня його опублікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада ухвалила закон, яким зокрема врегульовується ринок електронних пристроїв для куріння та вводиться заборона реклами бездимних тютюнових виробів та пристроїв для куріння тютюнових виробів.Як передає Укрінформ , за ухвалення документу «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну» (№4358) проголосували 317 народних депутатів.У в пояснювальній записці до документу зазначається, що головними цілями закону є забезпечення високого рівня захисту здоров'я людей, особливо дітей та молоді, від куріння, що сприятиме зменшенню захворюваності та передчасної смертності від неінфекційних хвороб, зокрема захворювань, які спричинені вживанням тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин. Норми цього закону спрямовані на зменшення привабливості тютюнових виробів, захисту від впливу вторинного тютюнового диму, викидів від електронних сигарет та аерозолю тютюнових виробів для нагрівання у публічних приміщеннях, що допоможе запобігти виникненню нікотинової залежності у людей.Таким чином закон сприятиме виконанню Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку затвердженого постановою уряду України №530-р від 26.07.2018 року.Серед іншого, закон передбачає запровадження комбінованого медичного попередження (текстове та графічне попередження) на пачках тютюнових виробів та збільшення розміру попереджень про шкоду куріння з 50% до 65% від площі пачки. Попередження будуть містити реалістичні зображення хвороб, викликаних курінням, та щорічно оновлюватися.Також закон запроваджує визначення та регулювання бездимних тютюнових виробів, зокрема тютюнових виробів для електричного нагрівання, та пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів, а також вимоги цих виробів.Окрім цього, змінами забороняється викладка, реклама, стимулювання продажу та спонсорство бездимних тютюнових виробів та пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів, запроваджуються вимоги до маркування, забороняється використання смако-ароматичних добавок (фруктові, ягідні), які вводять споживачів в оману, забороняє вживання у громадських місцях.Також змінами у закон України № 2899-IV «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» вноситься нова стаття, яка регулює вимоги щодо здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і імпортом електронних сигарет та заправних контейнерів, а також стаття щодо звітності про інгредієнти та викиди.Закон набирає чинності через дванадцять місяців з дня його опублікування.

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