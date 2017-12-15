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У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО

У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
На Театральному майдані Луцька традиційно у День святого Миколая відбулося святкове засвічення головної ялинки області, а точніше - тріо святково оформлених новорічних дерев, які ростуть поруч.

Ялинки засяяли мільйонами вогників приблизно о 17 годині 19 грудня разом із вуличними гірляндами.

З нагоди засвічення ялинок для лучан влаштували святкову програму, а також презентували артлокації "Будиночок святого Миколая" і "Вулиця Різдвяних Янголів". Окрім того, у центрі Луцька почав діяти традиційний новорічно-різдвяний ярмарок.

У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО


Нагадаємо, раніше на площі на спеціальному загородженому майданчику на біля новорічних ялинок встановили дев'ять кованих новорічних фігур, серед них — символ прийдешнього року — тигр. Автор кованих скульптур - Іван Возняк.

У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО

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Теги: ялинка, Театралний майдан
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Коментарі 1
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Вже скільки років одне й те ж саме, ніякої різноманітності! :( На що такі суми грошей витрачають, платників податків?!
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