У Луцьку засвітили головне «ялинкове тріо». ФОТО
Сьогодні, 19:03
На Театральному майдані Луцька традиційно у День святого Миколая відбулося святкове засвічення головної ялинки області, а точніше - тріо святково оформлених новорічних дерев, які ростуть поруч.
Ялинки засяяли мільйонами вогників приблизно о 17 годині 19 грудня разом із вуличними гірляндами.
З нагоди засвічення ялинок для лучан влаштували святкову програму, а також презентували артлокації "Будиночок святого Миколая" і "Вулиця Різдвяних Янголів". Окрім того, у центрі Луцька почав діяти традиційний новорічно-різдвяний ярмарок.
Нагадаємо, раніше на площі на спеціальному загородженому майданчику на біля новорічних ялинок встановили дев'ять кованих новорічних фігур, серед них — символ прийдешнього року — тигр. Автор кованих скульптур - Іван Возняк.
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Ялинки засяяли мільйонами вогників приблизно о 17 годині 19 грудня разом із вуличними гірляндами.
З нагоди засвічення ялинок для лучан влаштували святкову програму, а також презентували артлокації "Будиночок святого Миколая" і "Вулиця Різдвяних Янголів". Окрім того, у центрі Луцька почав діяти традиційний новорічно-різдвяний ярмарок.
Нагадаємо, раніше на площі на спеціальному загородженому майданчику на біля новорічних ялинок встановили дев'ять кованих новорічних фігур, серед них — символ прийдешнього року — тигр. Автор кованих скульптур - Іван Возняк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Вже скільки років одне й те ж саме, ніякої різноманітності! :( На що такі суми грошей витрачають, платників податків?!
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