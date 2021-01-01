Волинські рятувальники «вирізали» пасажира з деформованого після ДТП авто
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18 грудня об 11:49 у селі Підгайці Луцького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 2 легкових автомобілів.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
На місці події працювали співробітники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували із понівеченого автомобіля потерпілого й передали до карети швидкої допомоги.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
На місці події працювали співробітники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували із понівеченого автомобіля потерпілого й передали до карети швидкої допомоги.
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