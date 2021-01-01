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Волинські рятувальники «вирізали» пасажира з деформованого після ДТП авто

Волинські рятувальники «вирізали» пасажира з деформованого після ДТП авто
18 грудня об 11:49 у селі Підгайці Луцького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 2 легкових автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

На місці події працювали співробітники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували із понівеченого автомобіля потерпілого й передали до карети швидкої допомоги.

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Теги: ДТП, рятувальники, авто, пасажир
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