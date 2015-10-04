Показали трейлер мультфільму «Мавка. Лісова пісня»





Прем'єра відбудеться 29 грудня 2022 року, повідомили творці. Реліз вийде одразу трьома мовами - англійською, українською та російською, - пише



Розробкою 3D-анімаційного мультфільму займається українська студія Animagrad. До фінансування долучилося Держкіно. Бюджет мультфільму становить понад 187 млн грн, із них 49,5 млн — державні.



Про початок розробки мультфільму компанія Film.Ua, якій належить Animagrad, заявила ще у 2015 році. Через два роки розробники оприлюднили перший тизер стрічки.



На особливу увагу заслуговує музика. До створення саундтреку залучили етногурт "ДахаБраха" та фольклорного мультиінструменталіста Максима Бережнюка. Концепція об'єднання кінематографічної оркестрової музики й українських народних інструментів у музиці до мультфільму розробили спільно з італійським композитором Даріо Веро.



Прима-балерина Національної опери Катерина Кухар стала прототипом головної героїні мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Балерина подарувала їй свою пластику.



Кухар знялася у відеореференсах, на основі яких художники відтворили рухи анімаційної Мавки. Це перший випадок в українській анімації, коли до відтворення рухів персонажів мультфільму залучать артистку балету.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студія Film.Ua представила трейлер повнометражного мультфільму "Мавка. Лісова пісня", знятого за мотивами твору Лесі Українки.Прем'єра відбудеться 29 грудня 2022 року, повідомили творці. Реліз вийде одразу трьома мовами - англійською, українською та російською, - пише "Газета ua". Розробкою 3D-анімаційного мультфільму займається українська студія Animagrad. До фінансування долучилося Держкіно. Бюджет мультфільму становить понад 187 млн грн, із них 49,5 млн — державні.Про початок розробки мультфільму компанія Film.Ua, якій належить Animagrad, заявила ще у 2015 році. Через два роки розробники оприлюднили перший тизер стрічки.На особливу увагу заслуговує музика. До створення саундтреку залучили етногурт "ДахаБраха" та фольклорного мультиінструменталіста Максима Бережнюка. Концепція об'єднання кінематографічної оркестрової музики й українських народних інструментів у музиці до мультфільму розробили спільно з італійським композитором Даріо Веро.Прима-балерина Національної опери Катерина Кухар стала прототипом головної героїні мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Балерина подарувала їй свою пластику.Кухар знялася у відеореференсах, на основі яких художники відтворили рухи анімаційної Мавки. Це перший випадок в українській анімації, коли до відтворення рухів персонажів мультфільму залучать артистку балету.

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