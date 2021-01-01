На Волині автівка збила велосипедистку: жінка – у лікарні. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення ургентної хірургії.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 грудня у селі Прилуцьке 34-річний лучанин на автомобілі Volkswagen Golf збив 49-річну велосипедистку.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення ургентної хірургії.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Триває слідство.

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