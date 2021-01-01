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На Волині автівка збила велосипедистку: жінка – у лікарні. ФОТО

На Волині автівка збила велосипедистку: жінка – у лікарні. ФОТО
20 грудня у селі Прилуцьке 34-річний лучанин на автомобілі Volkswagen Golf збив 49-річну велосипедистку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення ургентної хірургії.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
На Волині автівка збила велосипедистку: жінка – у лікарні. ФОТО

Триває слідство.

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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП
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