Вдовам загиблих воїнів виділили землю у Зміїнці
Сьогодні, 11:52
Вдовам загиблих воїнів АТО виділили земельні ділянки для будівництва будинків у селі Зміїнець, що біля Луцька.
Відповідні рішення прийняли під час сесії Луцької міської ради 22 грудня.
Зокрема, депутати погодили виділення земельних ділянок на 0,1080 га кожна у селі Зміїнець у власність вдовам загиблих учасників АТО з Волині Тетяні Кінах, Галині Галатюк та Ользі Ляшук.
Окрім того, з-поміж інших рішень, погодили надання у власність земельної ділянки площею 0,1200 га у селі Княгининок Лілії Столярчук, яка має звання «Мати-героїня». Землю жінка також отримала для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
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Відповідні рішення прийняли під час сесії Луцької міської ради 22 грудня.
Зокрема, депутати погодили виділення земельних ділянок на 0,1080 га кожна у селі Зміїнець у власність вдовам загиблих учасників АТО з Волині Тетяні Кінах, Галині Галатюк та Ользі Ляшук.
Окрім того, з-поміж інших рішень, погодили надання у власність земельної ділянки площею 0,1200 га у селі Княгининок Лілії Столярчук, яка має звання «Мати-героїня». Землю жінка також отримала для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
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