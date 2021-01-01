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Вдовам загиблих воїнів виділили землю у Зміїнці

Вдовам загиблих воїнів виділили землю у Зміїнці
Вдовам загиблих воїнів АТО виділили земельні ділянки для будівництва будинків у селі Зміїнець, що біля Луцька.

Відповідні рішення прийняли під час сесії Луцької міської ради 22 грудня.

Зокрема, депутати погодили виділення земельних ділянок на 0,1080 га кожна у селі Зміїнець у власність вдовам загиблих учасників АТО з Волині Тетяні Кінах, Галині Галатюк та Ользі Ляшук.

Окрім того, з-поміж інших рішень, погодили надання у власність земельної ділянки площею 0,1200 га у селі Княгининок Лілії Столярчук, яка має звання «Мати-героїня». Землю жінка також отримала для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

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Теги: Волинь, вдови, учасники АТО, земля
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