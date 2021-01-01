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На Волині чоловік вкрав телефон у магазині

На Волині чоловік вкрав телефон у магазині
Днями волинським патрульним надійшло повідомлення про те, що в одному з магазинів на вулиці Ветеранів, що у Ковелі, у заявниці викрали смартфон.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Поліцейські, які приїхали на місце події, поспілкувалися з заявницею, переглянули камери відеонагляду з магазину, на яких був зафіксований факт крадіжки смартфона чоловіком, та передали орієнтування іншим екіпажам патрульної поліції.

Один із екіпажів за гарячими слідами виявив чоловіка, який підходив під орієнтування, поблизу автостанції.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин події.

Наразі за цим фактом внесли відомості до ЄРДР за ч.2 ст.185 (Крадіжка) КК України.

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Теги: Волинь, Ковель, крадіжка, телефон
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